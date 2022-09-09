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肥碌大食遊
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09/09/2022

「肥碌大食遊」開張

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  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

Photo: 由作者提供

　　霹靂啪嘞，霹靂啪嘞！冇真炮仗，都要用口燒炮仗，自己恭喜這個欄開張。

 

　　昔日坐鎮香港電台王牌節目《晨光第一線》， 1987至2014，凡27年，朝朝策劃及廣播4小時。答咗N次提問：「碌Sir，你邊有咁多嘢講啊？唔乾塘嘅咩？」

 

　　絕對唔會！因小弟為火麒麟，周身癮，化之為節目內容，可以講：時事、音樂、電影、旅遊、投資、歷史、體育……

 

　　當中，有一項唔講得，因是官台，為賽馬！

 

　　另一則可以猛講，為最受歡的食。小弟絕非甚麼美食家，對飲食文化更無深究。但百分百為一隻為食鬼。由細到大，凡好食就「隊」入口，百無禁食。

 

　　過去廿年早晨節目，最受歡迎環節為《肥碌大食遊》，強調去到邊食到邊，介紹人人負擔得起的平民美食。總之，好的就講，替艱苦經營的香港最大就業一行，略盡綿力。

 

　　以後，小弟每半個月在此亮相一次！

 

　　首先講燒味。高至六星酒店，低至地痞燒臘店，全部都有賣叉燒燒肉燒鵝燒鴨油雞。點分高下？極easy，一「隊」入口，味蕾自然會畀分，百分百精準又公平！

 

　　小弟有一習慣，凡撞到老友就問：「喂，最近食到乜好嘢，唔該介紹！」

 

　　某次，問正位烹飪導師Rachel。

 

　　「碌Sir，有冇試過陳永瀚師傅（Philip）的叉燒、金錢雞及片皮鴨？肯定是現今香港最好之一！」

 

凱日兩大廚神，吳淑文（左），陳永瀚（右）。

 

　　立即飛身去試。咦，並非在六星級酒店噃，原來在震撼香港的「嘉利大廈沖天火慘案」原址，現今已改建，酒家名「凱日精品粵菜」，走中檔路線，價錢合理，value for money。

 

　　樣子斯斯文文的Philip，原來入行廿多年，精心鑽研燒味，傳統方法外，更加入個人特色。例如傳統金錢雞大大件，佢就將其精緻化，一啖一件。

 


翡翠一口金錢雞。

Philip 工作時，專業也專注。

 

　　老北京片皮鴨，片出薄如蟬翼的皮，味道更勝北京出品，我入口即嘆：「喂，使乜去北京呀又？」

 

　　叉燒更易比較，香港人，邊個唔識分高低？

 

凱日一字叉燒王。

 

　　各位第一次去，預訂呢三味啦。訂位時話明碌Sir介紹，唔好就拆我招牌！

 

地址：九龍佐敦道233號佐敦薈3樓

電話： 2626 0060 ，找Daniel Lai

 

 

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