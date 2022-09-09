潘鐵珊：好友假前進攻有啟示？騰訊幾近反映被減持？資源股現上車未算遲？

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

港股早市高開高走，內房、物管股一支獨秀，科技股亦不「執輸」，半日73隻恒指成分股全線向上，好友在三日假期前選擇反攻有啟示？騰訊(00700)在減持及轉倉消息下隨市倒升，且暫見破腳穿頭利好轉向形態，多大程度上已反映被減持的陰霾？歐洲能源危機下，能源、資源股輪流炒上，究竟哪個板塊耐力最強？鋅、鋁、銅等企業股價落後，現階段上車未算遲？

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