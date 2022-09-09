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09/09/2022

英女王逝世｜「美好的日子總會回來！」在位超過70載！重溫英女王伊莉莎白二世8句至理名言，學懂女王人生智慧

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Text: Christy Yiu

　　英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於9月8日（英國時間）逝世，享年96歲。伊莉莎白二世於1952年登基，在位超過70年，成為英國在位時間最長的君主。這位人見人愛，深受人民愛載的女王以其獨到的人生態度守住英國王室過半世紀，今天就讓我們從她的至理名言，細看她的一生。

 

英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）

（圖片來源：The Royal Family／Instagram）

 

#1: “Let us not take ourselves too seriously. None of us has a monopoly on wisdom.”

（別對自己太嚴苛，世上沒有人通曉一切智慧。）

--- 1991年聖誕講話

 

#2: “When life seems hard, the courageous do not lie down and accept defeat; instead, they are all the more determined to struggle for better future.”

（當遇到困難時，勇者不會倒下認輸；而是會更加堅定地為美好的未來奮鬥。）

--- 2008年聖誕講話

 

　　在位期間，伊莉莎白二世曾經歷二戰、去殖民化、王室醜聞、戴安娜車禍重大事件，雖然外界對英國王室的評價好壞參半，但英女王一直對國家盡忠職守，成為國民的精神領袖；每當遇上危機時，她就像一粒「定心丸」，利用簡單而有力的文字，帶領國民走出困境。

 

（圖片來源：The Royal Family／Instagram）

 

#3:“Grief is the price we pay for love.”

（悲傷是我們為愛付出的代價。）

--- 2001年911事件後講話

 

#4 :“Better days will return: we will be with our friends again; we will be with our families again; we will meet again.”

（美好的日子總會回來。我們將再次與朋友重聚；再次與家人團聚；我們會再見的。）

--- 2020年4月5日，新冠疫情爆發後電視講話

 

　　911事件發生後，英女王曾發表講話，安慰當時在襲擊中失去親友的人；19年後，新冠疫情肆虐全球，在英國疫情開始爆發之際，英女王亦發表電視講話，答謝前線醫護人員，並鼓勵人民：美好的日子總會回來。

 

英女王與丈夫菲臘親王

（圖片來源：The Royal Family／Instagram）


（圖片來源：The Royal Family／Instagram）

 

#5: “My husband has quite simply been my strength and stay all these years, and I owe him a debt greater than he would ever claim.”

（這些年來，我的丈夫一直是我的力量來源，我欠他的債比他要的還多。）

--- 1997年金婚紀念講話

 

#6:  “It has always been easy to hate and destroy. To build and to cherish is much more difficult.”

（仇恨和破壞總是很容易之事；建立和珍惜卻困難得多。）

---1957年聖誕講話

 

　　面對各種內外壓力，一直在背後支持英女王的，就是她的已故丈夫菲臘親王。兩人相識於1934年，由書信來往開墜入愛河，為了跟英女王在一起，菲臘親王放棄了希臘王室的頭銜和王位繼承權，歸化為英國公民，於1947年與英女王成婚。兩人一起走過74載，英女王更曾指菲臘親王就是她的力量來源；惟菲臘親王去年辭世，自後英女王的健康狀況亦令人關注，更不時傳出曾秘密入院的消息。

 

（圖片來源：The Royal Family／Instagram）

 

#7: “I believe that, young or old, we have as much to look forward to with confidence and hope as we have to look back on with pride.”

（我相信不論老幼，我們都要充滿信心和希望地期待未來，就如我們必須自豪地回顧過去。）

--- 2012年登基鑽禧講話

 

#8:  “Everyone is our neighbour, no matter what race, creed or colour.”

（不論種族、信仰或膚色，每個人都是我們的鄰居。）

--- 2004年聖誕講話

 

　　2022年9月9日凌晨，英國皇室宣佈英女王於蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）病逝，逝前由王儲查理斯等子女陪伴在側，為輝煌的一生畫上句號。每當遇上人生困境，不妨看看女王的人生哲理，吃下這顆「定心丸」吧。

 

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