Meta元宇宙霸業坎坷：VR大將離職，部門虧損累累！Apple VR明年降臨，勢掀產業革命？

Facebook創辦人馬克·朱克伯格（Mark Zuckerberg）可說是最有決心投入元宇宙（Metaverse）的企業家，不僅將公司易名為「Meta」，更豪擲100億美元（約780億港元）進行相關產品開發。但早前他分享一張「元宇宙自拍照」，影像卻顯得畫面粗糙、質感過時，惹來全球網民大肆嘲諷。有市調機構認為，Meta現有VR商業模式可能難以持續下去；更有分析指，假如蘋果（Apple）明年真的推出VR / AR產品，勢必徹底顛覆由Meta主導的市場格局。

元宇宙自拍照慘成全球笑柄

2022年8月16日，Meta宣布旗下元宇宙社交平台Horizon Worlds正式登陸歐洲市場，在法國和西班牙先行提供服務。朱克伯格為慶祝此事，同日在Facebook上分享其虛擬化身（Avatar）在Horizon Worlds中的自拍照。

觀乎這張元宇宙自拍照，朱克伯格虛擬化身的雙眼空洞、表情僵硬，擺出極不自然的自拍姿勢，加上背景中的山脈、樹木、以至法國艾菲爾鐵塔與西班牙聖家堂，全都顯得畫質粗糙，結果引來全球網民無情嘲笑。

朱克伯格虛擬化身在法國艾菲爾鐵塔前的「元宇宙自拍照」，不但表情與姿勢極不自然，背後的風景與艾菲爾鐵塔的畫質也是非常粗糙，讓許多人不敢相信這是耗資100億美元造出來的成品。（圖片來源：翻攝自Mark Zuckerberg臉書）

有網友狠批：「（花掉）100億美元的畫質就這樣？」、「圖形效果不及任天堂N64的遊戲」；又有網民認為，2003年推出的遊戲《Second Life》都比Meta元宇宙看起來像樣；甚至連《紐約時報》記者也嘲諷指：「照片看起來甚至比2008年的Wii還糟，真是令人大惑不解。」

在一片嘲笑聲中，朱克伯格在8月19日發布新的貼文，坦承那張自拍照的畫質確是「非常基本」，但承諾很快就會對Horizon Worlds進行重大更新，有關細節將會10月舉行的「Meta Connect」年度會議中披露，並附上影像較精緻的虛擬化身與戶外場景圖片。

事後朱克伯格貼出一張畫質較佳的「元宇宙自拍照」，但新照片卻被網民嘲諷過分「P圖」，讓朱克伯格的虛擬頭像顯得太年輕了！（圖片來源：翻攝自Mark Zuckerberg臉書）

朱克伯格另一張貼出的新圖片，看似是希臘廢墟的「元宇宙場景照」，畫質非常細緻，效果貼近現實場景，前後落差之大，讓網民直呼「這是故意的嗎？」（圖片來源：翻攝自Horizon Worlds臉書）

Meta VR領軍人物突然出走

可是，新舊圖片的畫質反差卻讓不少網民感到十分疑惑，直言：「這是故意的嗎？」有不少媒體分析指，原先那張低質自拍照已對Meta元宇宙的品牌形象造成傷害，事後再刊出高質新圖片來「補鑊」，作用始終有限。

令人震驚的是，事件發生後10天，Horizon部門副總裁維維克·夏爾馬（Vivek Sharma）於2022年8月26日宣布辭職，但未有透露具體的離職原因。他負責管理的VR項目，除Horizon Worlds外，還有遠距會議與協作平台Horizon Workrooms，以及在VR環境中舉辦虛擬活動的Horizon Venues。

身負重任的夏爾馬，在此敏感時刻突然掛冠求去，難免讓外界愈加質疑，Meta元宇宙真的能實現嗎？事實證明，元宇宙是一項代價高昂的冒險計劃。2022年第二季度，Meta旗下VR研發部門Reality Labs已虧損達28億美元（約218.4億港元）。





隨著Meta營收增長放緩，旗下VR開發部門Reality Labs的龐大虧損額，已成為投資者關注的問題。（圖片來源：Meta官網）

虧損嚴重VR產品被迫漲價

由是之故，該公司的主打VR產品Meta Quest 2頭戴式顯示裝置也被迫加價。自2022年8月起，128GB版本售價從299美元（約2,332港元）調漲至399.99美元（約3,112港元），256GB版本則從399.99美元提價至499.99美元（約3,892港元），增幅不小！

Meta 解釋，加價主因是製造與運輸成本持續攀升，加價後獲取的收入將繼續投入到VR新產品開發上。一項上市已有兩年的硬件產品，在生命週期中間突然漲價，似乎不是一個好主意。

事實上，該公司一直以賠本方式銷售Quest 2，以壯大產品用戶群。根據市調機構IDC的資料，Meta在VR頭戴裝置市場的佔有率高達9成，穩居市場龍頭。惟IDC分析師卻指出，Meta以犧牲盈利來拉抬市佔率的策略，無法長久維持。因此對Meta而言，今次Quest 2漲價實在是逼於無奈之舉。

Meta VR裝置市場份額高達9成，主要受惠於Quest 2的低價策略，但在成本壓力日增的情況下，Meta亦不得不調漲產品價格。（圖片來源：Meta官網）

VR公司收購案遭FTC阻撓

正所謂「福無重至，禍不單行」。美國聯邦貿易委員會（FTC）在8月26日向Meta提出訴訟，以阻止該公司收購VR健身軟件《Supernatural》開發商Within Unlimited。FTC在訴狀中指出，一旦收購成功的話，可能會讓VR市場從此不再存在競爭，變成由Meta坐擁整個元宇宙，所以視之為「非法收購」。Meta對此當然予否認，更認為「這是無稽之談」。





Meta欲併購《Supernatural》開發商Within Unlimited，導致朱克伯格跟美國聯邦貿易委員會產生矛盾。該委員會已對Meta收購Within Unlimited提出訴訟。（圖片來源：Supernatural官網）

過去10年，Meta買下100家公司，但只有一宗收購案受到FTC的深入審查。根據美國收購法，當交易額達到1.01億美元（約7.88億港元）或以上，收購方才須向FTC及司法部通報。

FTC針對Meta與另外4科技企業的收購案進行研究，結果發現這些企業併購逾800家不需審查和通報的小公司。故此，FTC今次舉措的目的是，希望以後Meta發起的收購案都要先獲得該委員會的審查，可見Meta已被FTC徹底盯上了。

新Meta VR產品10月登場

不過，朱克伯格似乎仍其VR業務信心滿滿。他早前表示，Meta將於2022年10月發表一款新型VR頭戴裝置，帶來可讓用戶體驗「社交臨場感」（Social Presence）的嶄新功能。同時，新產品又會具備更多先進的眼睛與面部追蹤功能，當用戶微笑或皺眉時，對應的虛擬化身也會呈現同樣的表情反應。

雖然朱克伯格沒有提及新產品名稱，但外界估計這很有可能是傳聞已久的「Project Cambria」 。這款產品內建高解像度彩色屏幕、以及可追蹤眼球軌跡的感測器，預計售價可能高達800美元（約6,240港元），定價比漲價後的Meta Quest 2還要貴上許多。

2022年9月2日揭幕的德國柏林消費電子展（IFA 2022）上，Meta與高通（Qualcomm）聯合宣布，將擴大合作夥伴關係，攜手研發專為元宇宙應用而設計VR晶片，以塑造未來Meta Quest的產品路線圖。由此視之，朱克伯格已將VR元宇宙視為公司的長遠發展方向。

蘋果VR、AR產品雙線發展

朱克伯格堅信VR代表著未來，但蘋果公司執行長提姆·庫克（Tim Cook）卻認為是AR。令人困惑的是，市場盛傳Apple可能會在2023年上半年先推出VR裝置，然後待至2025年始會發售AR產品。有消息指，蘋果內部有數百名員工正在開發兩個獨立的硬件平台：一個是VR頭戴裝置，另一個則是AR智能眼鏡。

傳聞中的VR裝置將會支援AR技術，藉由15組視像鏡頭拍攝用戶四周的現場環境，再透過內置屏幕將環境影像即時呈現在用戶眼前，並會畫面中加入圖像分析與相關環境數據。如此一來，用戶的操作體驗應該跟Ironman差不多吧！

以蘋果概念產品設計而聞名的設計師Antonio De Rosa，自行設計了一系列名為「Apple View」的蘋果VR裝置概念圖，引來網民熱議。（圖片來源：Adr Studio官網）

後來Antonio De Rosa又設計了一系列名為「Apple Lens」的蘋果AR眼鏡概念圖。事實上，Apple已透過空殼公司的名義，註冊了「Reality One」、「Reality Pro」和「Reality Processor」等商標，幾乎可以確定「Reality」將會是Apple VR/AR眼鏡的產品名稱。（圖片來源：Adr Studio官網）

這款裝置的硬件規格預計可媲美個人電腦，不但會內置跟Macbook Pro同級的M2處理器，更會配備2塊4K畫質的Micro OLED顯示屏，每塊對應一個眼球。Micro OLED的像素密度高達3,000ppi以上，若跟iPhone所用的OLED屏幕相比，畫面解像度高出整整6倍，讓眼睛在長時間近看屏幕的情況下，都不容易感到不適。

同時，Apple VR裝置又會具備眼球動作追蹤與空間音訊輸出功能；如搭配Apple Watch使用，更可以感應用戶手部動作，藉此實現手勢操控、甚至「空中打字」的虛擬鍵盤操作。估計初代機款定價絕不便宜，價位可能會落在2,000至2,500美元（約15,600至19,500港元）之間。

先推VR裝置鋪墊AR發展

至於傳聞中的AR智能眼鏡，將會採用由光波導（Optical Waveguide）技術製成的特殊鏡片，負責把微型顯示器的畫面投射至佩戴者眼球，令用戶產生虛擬物件存在於現實環境的錯覺。光波導鏡片的厚度只有1至2毫米，讓AR眼鏡能夠造得又輕又薄，驟眼看起來跟一般眼鏡無異。現時外界對這款產品所知甚少，可能因為Apple尚未敲定其最終規格。

庫克一直強調，AR是Apple的未來。既然如此，為何蘋果還要同時研發VR與AR兩個平台？為甚麼不像智能手機般，等到智能眼鏡技術成熟後再進場呢？究其原委，這可能是為了吸引和凝聚開發者。

Apple首款VR裝置很可能用作概念證明（Proof of Concept），為日後更具革命性的AR眼鏡提供參考。蘋果VR產品可能只適合室內使用，或許可以提供令人興奮的沉浸式體驗，但機身卻會略嫌笨重，也需要插線運作。然而，這款裝置的存在，不但可讓企業利用它來進行虛擬體驗式營銷，更可以鼓勵開發者編寫各種對應VR或AR的應用軟件。

Antonio De Rosa假想中的Apple Lens，可搭配Apple Watch使用。外界預期，蘋果AR眼鏡在外觀上應該跟一般眼鏡沒有太大差別。（圖片來源：Adr Studio官網）

在Antonio De Rosa的構想中，用戶戴上Apple AR眼鏡後，透過鏡片看到的現實環境會附加各種虛擬圖表和資訊，例如行車方向、導航路線等。（圖片來源：Adr Studio官網）

AR眼鏡或取代手機主流地位

一款好用的軟件需要大量時間來開發，而開發商亦需要多年時間進行測試、改良、以至培訓。作為權宜之計，VR裝置將可為Apple提供所需的產業成長時間。最理想的情況是，蘋果在VR產品上市3年內推出AR眼鏡，屆時可能會有數千款VR或AR軟件可供使用。當市面上已充斥著各種AR服務內容，那麼千呼萬喚始出來的AR眼鏡便較容易在市場上站穩陣腳。

當然，這種策略最終能否如願以償，還是要取決於蘋果AR眼鏡在設計和功能上有何獨到之處，以及競爭對手的表現如何。科技領域專欄作家邁克·艾爾甘（Mike Elgan）認為，Apple AR眼鏡很可能會引發新的科技革命，並取代智能手機成為主流的科技產品。

著名蘋果分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）更直言：「Apple一旦進入AR市場，這個產業便會立即蓬勃發展。」他認為，假如蘋果在AR領域取得成功，其競爭對手將會迅速仿傚，推出類似產品做出回應，這將有助加快整體市場成長。

觀乎Apple過往的輝煌戰績，該公司先後引領個人電腦、智能手機兩場產業大變革，所以今次也很有機會憑藉AR眼鏡主導第三次科技行業革命！