【今日知昔】中環天星碼頭 細數四代變遷 「禾桿草」風、維多利亞風到現代主義和復古風│集體回憶│吾港吾知│etnet

香港這座城，與她的山、海，共同經歷過滄桑變幻，同一處地點的今天和昔日，或只能從蛛絲馬跡去尋找聯繫。

「今日知昔」第一集帶大家去了解百年來，負責連通城與海的其中一個交接點——中環天星碼頭。中環天星碼頭建設經過逾百年，現在已經來到第四代，歷經重建及填海循環往復。我們一齊回顧集體回憶當中，已經變化以及尚未變化的部分。

影片網址：https://youtu.be/nH4Zhqhl_PA



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