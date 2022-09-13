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13/09/2022

增7938確診近半月新低 10歲男童染疫命危 已打2針科興

#肺炎疫情 #新冠疫苗 #科興 #嘶哮症
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　　【晴報專訊】疫情稍現跌勢，昨錄7,938人確診，為近半個月新低。惟再有10歲男童危殆，他已打2針科興，曾赴指定診所求診，惟因發燒及嘶哮症入院，神志不清且需高流量氧氣支援，其外祖父、父母及6歲妹妹亦確診。醫管局指男童本身有腦癇症，需服多種抽筋藥。有專家透露，男童吸氧情況與嘶哮症相關，正待磁力共振檢查有無急性腦炎。

 

危殆男童正於瑪嘉烈醫院兒童深切治療病房留醫

 

　　昨有7,772宗本地感染，166宗輸入個案，是上月26日後首度回落至8,000宗以下。惟住院人數持續高企，公院有2,753人留醫，56人危殆，65人屬嚴重。有10歲男童上周五（9日）快測陽性，周日（11日）到指定診所求醫時，已發燒、氣促、咳嗽及有嘶哮症，送入瑪嘉烈醫院並處方抗病毒藥後未見好轉，神志轉差，目前情況危殆，正於兒童深切治療病房（PICU）留醫。另在屯院留醫的5歲9個月大女童情況則仍嚴重。

 

本身患腦癇 因嘶哮症需吸氧

 

何婉霞

 

　　醫管局總行政經理何婉霞指，男童本身患腦癇症，需服多種抽筋藥。他已打2針科興，最後一針在今年3月接種，惟中招後入院CT值仍達19.9，病毒量高，故需高流量氧氣治療，以維持血氧量；暫時其腦部電腦掃描正常。而男童的外祖父、父母及6歲妹妹早前確診，相信屬家庭傳播；其妹暫於家中隔離。

 

　　瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華指，男童需吸氧主要因嘶哮症，與腦癇無關，而他吸氧後嘶哮受控，但神志不清，故需入PICU觀察，若無改善或要插喉。關續指，因電腦掃描用於識別創傷及出血，仍待磁力共振檢查才能確認男童有無急性腦炎。他提醒，兒童要打3針科興才有足夠保護力，若有長期病如腦癇更應打足4針。政府專家顧問劉宇隆亦指，有長期病兒童如需換腎、患癌者，因要服免疫抑制劑或抗癌藥，研究已發現打3針亦保護不足，需打4針；而有腦癇兒童因呼吸及吞嚥或較差，抽筋亦難制止，若氣管受影響，便易有嘶哮。

 

多11長者疫歿 5人無打針

 

　　另昨多11名年介61至93歲患者離世，5人從未打疫苗，均有癌症等長期病，並有肺炎。除1名77歲老翁腹部同時有血管動脈瘤爆裂外，其他人死因料與新冠相關；另10間院舍續爆疫，共11名院友感染、54人要撤離。4間學校有4班共15名學生及1名老師染疫，要局部停課1周。

 

　　對疫情連續4日現跌勢，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，近日確診有靠穩及回落迹象，惟BA.5佔比已升至68%，疫情是否已見頂要視乎中秋假期後有無反彈。

 

 

轉載自: 晴報

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