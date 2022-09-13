港人弔唁英女王 英領館門外現人龍

【晴報專訊】英國駐港領事館上周五起開放予市民弔唁英女王，而昨起亦一連5日上午10時至下午4時設弔唁冊供公眾悼念。昨晨陸續有市民在領館門外獻花並表達敬意，縱然天氣酷熱，惟現場所見，人潮絡繹不絕，人龍沿正義道一度延綿穿越香港公園，到達美利酒店附近天橋。領事館門外現大片花海，並擺放了女王舊照。

大批市民酷熱下到英駐港領館致哀

領事館facebook專頁昨午稱，預計要排逾3小時，後來更需截龍；到晚上更指使館本周繼續開放，呼籲到訪市民帶水及穿上合適衣服；亦可到英國王室網站www.royal.uk留言弔唁。

有市民大讚英女王非常關心人民，很值得紀念，即使人龍再長都願意排；亦有人表明不欲談政治，但女王曾管治香港，認為現時有公屋住亦是其德政，故專誠前來道謝；也有人奉上英國「國寶」柏靈頓熊，上有吊牌祝願女王安息。

另國家副主席王岐山前往英國駐華使館弔唁伊利沙伯二世，肅立默哀及在弔唁冊上題詞，代表國家主席習近平、中國政府和人民表深切哀悼。