上周曾到醫院探望 李澤楷個人$1000萬 經濟支持阿Mo

【晴報專訊】MIRROR演唱會墮屏幕事故，重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留醫，惟其父早前透露，其頸椎神經95%不能完全復原，正接受中西醫治療。主辦單位MakerVille母公司電訊盈科執行董事兼主席李澤楷昨發聲明，上周曾到醫院探望阿Mo，指雖明白財務援助不能減低其傷痛，但會以個人名義向其家人提供1,000萬元經濟支持，望在艱難時刻出一分力。

李澤楷指希望可透過各種實際行動，向阿MO提供所需支援。（資料圖片）

事故相隔近2個月後，李澤楷昨再次發聲明指，公司正全力配合政府及警方的調查，惟相關過程需時，在釐清事故原因及責任問題前，為能夠盡快及切實地為阿Mo及其家人提供幫助，除了公司承諾負責阿Mo的醫療費外，他會以個人名義向其家人提供1,000萬元經濟支持，「我明白財務上的援助不能減低他們的傷痛，但希望在這艱難時刻，我能出一分力。」

無論調查結果 不影響經濟支援

李啟言（阿Mo）

聲明指，李澤楷上周曾到醫院探訪及慰問阿Mo，重申對此次事故的關注並承諾盡力協助，亦有討論阿Mo的情況及醫療選項，及與家人分享搜集到的各地專家資料、最新醫療技術及其他支援等，務求可聯同本地專業醫療團隊，一起找到幫助阿Mo的方案。

聲明又指，這周末得知阿Mo情況有改善，希望可透過各種實際行動，提供所需支援，強調無論政府及警方調查後有任何結論，亦不影響是次經濟支援。7月底事發後，李澤楷曾稱公司會承擔傷者的醫療費用，盡力提供協助，並嚴肅跟進事故。

主辦單位：向另外兩傷者提供協助

大會主辦單位大國文化及MakerVille回應稱，管理層曾跟其父母會面，已承諾承擔所有醫療費用，會繼續協助家人物色最佳治療及護理方案，並續派專人貼身跟進家人所需，並與另2名受傷舞蹈員張梓峯和羅德智保持聯繫，提供醫療及生活協助。