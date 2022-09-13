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13/09/2022

煙霞襲港｜空氣污染指數爆錶！8款空氣清新機推介：離子除菌／360度過濾／醫療級濾芯，淨化家中空氣！

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Text: Christy Yiu

　　鼻敏感人士注意！近日香港空氣污染問題情況嚴重，環保署更自10日起連續3天錄得比正常為高的空氣污染水平，部分地區的空氣質素健康指數更達至「嚴重」健康風險級別！環保署預料在風勢增強之前，本港的空氣污染仍會維持在較高的水平，這時候想吸一口新鮮空氣，不少人也會在家中添置空氣清新機；不過市面上的空氣清新機款式五花八門，想要一部平、靚、正的空氣清新機？即睇以下8大編輯部推介！

 

【空氣清新機推介2022】1. Dyson：TP07

 

　　Dyson可說是空氣清新機界的「龍頭大哥」，但不少人因為Dyson定價較高而買不落手，其實若果你不「追新機」，Dyson也有平價選擇！Dyson Purifier Cool™ TP07可以自動感應及捕捉污染物，例如有害氣體和99.95％小至PM 0.1的微粒等，啱晒而家用啦！

 

（圖片來源：Dyson）

 

Dyson Purifier Cool™ TP07

售價：$3,980

查詢：Dyson

 

【空氣清新機推介2022】2. Sharp：FX-J80A-W HD PCI 空氣清新機

 

　　Sharp的空氣清新機內置Plasmacluster自動除菌離子技術，能同時釋放正負離子，可以抑制空氣中的病毒、細菌和致敏原，一向也是不少人的首選，當中「FX-J80A-W HD PCI 空氣清新機」配備能有效過濾0.3微米之微塵粒子和香煙粒子等的HEPA過濾網，以及能去除甲醛異味的活性碳除臭過濾網，同時更備有塵埃感測器，可顯示現時的空氣質素，十分適合家中有毛孩的大家！

 

（圖片來源：Sharp）

 

Sharp FX-J80A-W HD PCI空氣清新機

售價：$3,180

查詢：友和

 

【空氣清新機推介2022】3. Philips：智能連接空氣清新機

 

　　想要性價比高，Philips也是個不錯的選擇！Philips智能連接空氣清新機採用360度進風設計，只需6分鐘，即可淨化20平方米的房間；空氣清新機同時設有「超寧靜運作睡眠模式」，模式開啟後，空氣清新機會以接近無聲的狀態運行，十分適合全天候使用！

 

（圖片來源：Philips）

 

Philips 2000i智能連接空氣清新機

售價：$2,988

查詢：百老匯

 

【空氣清新機推介2022】4. LG：PuriCare™ 360°空氣清新機

 

　　LG的空氣清新機主打韓國製造，一直都深受用家喜愛，除了最新推出的PuriCare™ AeroTower，編輯亦推介入門之選的PuriCare™ 360°空氣清新機，空氣清新機利用6大類過濾程序，有助去除極細粉塵、致敏原及 5 大有害氣體（阿摩尼亞、甲醛、乙醛、醋酸及甲苯），同時亦備有ThinQ™遙距控制，適合喜歡使用智能家居的大家。

 

（圖片來源：LG）

 

LG PuriCare™ 360°空氣清新機

售價：$3,980

查詢：Built-in Pro

 

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