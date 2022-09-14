全球糧價飈 供港食品最勁貴3倍 食肆轉用平貨料難阻加價潮

【晴報專訊】受俄烏戰事、加上疫情影響物流及人手供應，全球糧食價格急升。本港水果、麵粉、奶類、肉類等食品來貨價，過去1年漲價20%至3倍。以南非及美國橙為例，商販指來貨價貴60%至逾倍，每個橙現售10至14元。食肆經營成本增加，有餐廳惟有將貨就價，轉用平價肉；茶餐廳亦坦言，淡奶來貨加價30%，凍飲決定改用平價奶。供應商及業界亦預告，加價浪潮陸續有來，今年內將續調整10至15%。

戰事及疫情致全球水果供應緊張，其中橙來貨價最多升逾倍。

全球糧食供應鏈嚴重受挫，本港亦不能獨善其身。據統計處7月數字顯示，每公斤橙的價格由2至17元不等，平均價格則按年飈升22%，至6.7元；上等牛肉每公斤同期升價8%至211.8元；鯇魚每公斤亦升14%至66.9元。

俄烏戰事致油價升 疫情擾船期

林記水果店主林先生表示，俄烏戰事令燃油價飈升，致運輸成本高，加上疫情令航班減少及船期亂，每箱南非橙來貨價由400元升至700元，升幅達75%，惟抵港時有一半已爛，零售價由以往每個橙約3至6元升到10至12元。永富食品負責人陳錦輝指，戰事及疫情令全球水果供應緊張，美國新奇士橙加價逾60%至1倍，每個現售10至14元，內地因檢疫問題來貨價更急升15%或以上，且品質欠佳，不少供應商寧願不入貨，致市面選擇減、價錢貴，以日本水晶梨為例，零售價由以往每個20元升至40元。

餐飲業：年內或加價10至15%

其他食材亦然。在銅鑼灣經營西餐廳15年的Duncan稱，過去1年食材成本漲價20%，以牛肉及沙律菜為例，單是過去2個月，牛肉來貨加價5%，不諱言已轉嫁消費者。為控制成本，他已將一半肉類轉為平價貨，「已慳到盡，只求打平手，不求賺錢」。筲箕灣一間茶餐廳老闆郭先生亦指，過去1年食材成本漲價20至30%，包括蔬菜及肉類，加上疫情反覆，為免浪費只限量製作。

因全脂淡奶價升，有茶餐廳另覓其他品牌製凍飲。

郭又透露，茶餐廳的全脂淡奶供應商來貨加價30%，以每箱48罐為例，由390多元加至500多元，店內每日至少消耗1箱半淡奶，將另覓較便宜品牌製作凍飲，「熱飲轉奶會好覺，凍飲無咁易覺」。他謂餐廳經營30載，現面對最困難時刻，今年初起平均加價1至4元不等。

餐飲業指餐廳逾2年來經營困難，今年內仍有加價壓力。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，過去半年平均食材成本上升達20%，佔茶餐廳及西餐廳成本達25%至30%，主因戰事及疫情致供應緊張，而全脂淡奶因生產鏈出問題，部分加工材料缺貨，來貨漲價30%。以1罐淡奶可沖7杯奶茶計算，每杯奶茶成本價約7元，淡奶部分佔約1元，加價後為1.3元，直言餐廳逾2年來經營困難，料今年內仍有10至15%加價壓力。

有麵包店指，麵粉來貨價自去年起已多次加價。

另外，俄烏佔全球小麥出口達三分一，戰事致全球缺貨，去年開業的麵包店「揉然地」老闆Niki說，麵粉來貨價自去年起已加4次，累加1至1.5倍；而奶及忌廉自去年起加價3次，每次加10%，直言供應商預計加價潮會繼續，惟疫下不敢加零售價，需靠控制貨量減低消耗，並不斷推陳出新吸客。

糧油供應商通泰行負責人李豐年亦說，過去半年麵粉來貨價升20至30%，供應商已預告陸續有來，加上供應不穩定，「即使你入貨多1倍，無貨或延遲1個月到貨，都不能減低成本」。