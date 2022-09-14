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14/09/2022

中秋後學校2886陽性 23校局部停課 疫苗通研統一要求

#臨時疫苗通 #肺炎疫情
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　　【晴報專訊】確診數字連跌5日，昨7,218人染疫。惟衞生防護中心指，中秋假期後有991校呈報2,886宗陽性，23校局部停課，污水等監察指數仍高，需再觀察2周才能研判疫情走勢。

 

　　對於旅客經來港易或回港易抵港，毋須打針仍可獲「臨時疫苗通」，特首李家超昨晨解釋因內地疫情風險全球最低。惟當局昨午改稱，因疫苗廣泛接種，正考慮統一發證要求。

 

政府指各地已廣泛接種疫苗，正考慮統一發「臨時疫苗通行證」的要求。（資料圖片）

 

　　本港昨增7,218宗個案，創近半個月新低。惟991校呈報2,886宗陽性，23校共29班須停課1周。傳染病處首席醫生歐家榮指，數字反映過去5日日均約400至600多人確診，有4校多於2班爆疫，1校有23人感染。

 

確診宗數仍屬高水平

 

　　呼吸系統科專科醫生梁子超指BA.4或5佔比近1周僅增14%，疫情於本月9日已見頂；歐指確診過去3、4日稍降，惟仍有7,000至8,000宗，屬相當高水平，料跌幅與中秋期間檢測意慾低有關。而污水監察維持3月底水平，病毒即時有效繁殖率大於1，BA.5升至佔比68.8%，需再觀察2周才能判斷疫情走勢。

 

　　李家超指疫情仍嚴峻，且中秋期間活動多，要密切監察走勢。他強調新冠並非流感，死亡率高6倍，公眾不應掉以輕心，而整體接種率愈高，復常生活空間愈大。對於允許經來港易及回港易抵港者，未打針仍可獲180日「臨時疫苗通」，李解釋，政策實行已久，且內地疫情風險屬全球最低，至今無個案輸入香港。港府回覆截至前日有逾73萬人經回港易及來港易抵港。

 

　　歐指，因「臨時疫苗通」豁免內地、澳門及台灣入境者2針要求，故經回港易及來港易抵港的未打針者可獲證，惟疫苗在各地已廣泛接種，正考慮稍後統一「發證」要求。

 

　　另昨有97童留醫，在瑪嘉烈醫院的10歲男童能自行呼吸，神智較清醒，轉為嚴重。該院兒童傳染病科顧問醫生關日華指，因男童已打2針，且獲即時處方藥物，評估後康復較理想，正待照磁力共振。

 

 

轉載自: 晴報

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