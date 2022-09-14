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14/09/2022

孖陳瀅出席內衣活動 陳凱琳爆鄭嘉穎禁除外套

#陳瀅 #陳凱琳 #鄭嘉穎
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　　【晴報專訊】陳凱琳（Grace）和陳瀅昨日為性感內衣及絲襪品牌擔任模特兒。Grace穿上火紅色性感內衣出席活動，但卻披上鬆身皮褸遮掩，她解釋︰「出門口前都要畀老公（鄭嘉穎）過目，佢講明唔可以除樓，所以件褸咁大，當裙著就啱啱好遮住。」問到Grace家中可有性感內衣？她笑言︰「係超級…唔多，做咗媽咪之後，買衫都係以適合同舒服為主。」她又指比較著重穿搭是否好看，亦清楚自己的底線，平時也不會太暴露。

 

對於早前有候選香港小姐確診，Grace坦言擔心佳麗們會影響比賽表現。

嘉穎和Grace結婚四年，育有兩子。（資料圖片）

 

　　同場的陳瀅指平日穿著的內衣以舒服為主，但有收藏私物的習慣，她說︰「特別鍾意收藏黑色絲襪，因為容易襯衫同埋有型。」陳瀅透露曾收性感內衣做禮物，是由女性朋友送，她指男性朋友送花最好，隨即被追問方力申是否無送花，所以遭她拒愛？陳瀅笑言︰「佢有送過一支玫瑰花。」提到小方，陳瀅透露日前跟對方拍劇集《美麗戰場》時，因對方太「重手」而令她走光。她說︰「呢場戲我被小方打，當時我著咗條長裙，入邊有著打底褲，但係我被佢猛力凌空掟落地時，打底褲都露咗出嚟，監製應承會刪走呢個鏡頭。」

 

陳瀅喜歡牡丹花，她透露最想收到男性朋友送花。

 

轉載自: 晴報

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