由連續6個月無休息到開設第5間分店！名廚有血有淚酸種味道：靈感新作Tiramisu丹麥酥、打卡系椰子特飲配小葡撻、焦糖咖啡泡芙

Bakehouse自2018年創立以來，一直都是城中最火紅的烘焙店，近日銅鑼灣的第五間分店終於開業，老闆Grégoire Michaud說是時候停一停、想一想，日後應該如何……

Bakehouse的成功，令Greg（即是Grégoire Michaud的簡稱，大家都是這樣叫）得到很多讚美，但他說：「也招來各式各樣的評彈。」其中一個批評 —— 竟然是 —— 是有網民恥笑他太肥，Greg也感到很無奈。說到底，恥笑Greg太肥，就像恥笑短跑手的腿太粗，就像恥笑游泳手的身體無毛，根本是沒有意思。Greg說：「所以，不必太在意那些留言。」

銅鑼灣店以紅磚牆為外表，儼如舊日歐洲的烘焙店，貫切Bakehouse的風格。

每日都人山人海排長龍，只有打風或暴雨才能令人龍減退。

批評不必太在意，其實讚美亦然，都是不必太上心。這一點，Greg是非常明白：「別人讚賞之餘，也會以為我現時獲得的一切是很容易的。」我認為Greg都有一段相當的日子，當年他在香港四季酒店擔任行政糕點總廚，已充份顯露了他對糕點的熱情與技術，大約10年前他離開了如此安穩的崗位，創立了Bread Elements，為各方客房提供專業的顧問服務及高質包點。大家都以為，像他這樣擁有五星酒店光環的人，應該輕易得到生意。

「實況是，在最初期，是沒有人相信我的能力。」Greg說當時剛剛創業，卻偏偏遇上孩子誕生，經濟壓力無疑大了，只是他已無退路，惟有頂硬上，包括每天獨自在工廠區單位工作，不敢隨便花錢聘請員工，包括一連6個月營營役役沒有放假，只為把所有工作完成，包括做到太累就睡在一袋一袋麵粉之上，睡了兩小時又要靠自己爬起身繼續幹活，包括回到家必定撐起甜美笑容，因為不能把壓力傳染到他所愛的家人。

Bread Elements花了5年在B-to-B生意上站穩，Greg才一步一步地開設面向廣大顧客的Bakehouse，他說：「我認為先要在業界內建立地位成為翹楚，走向零售方向才會有機會成功。」

所以呢，站在位於銅鑼灣的第5店，我感受到Greg一路走來的血、汗和淚。

我稱這個叫做「老闆視角」（其實是店員視角），由這個角度一眼看盡所有出品，還嗅得各種烘焙產品香味。

銅鑼灣分店的其中一項重大突破，是咖啡。Greg認為包點和咖啡基本上像兩夫妻，是應該攜手並肩相輔相乘，以往4間分店的咖啡都是從供應商採購，他說：「那些咖啡還好，但不是我心目中想要的口味。」想得到自己想要的，就惟有自己落手做，購入咖啡機，聘請咖啡專人，不斷在烘焙咖啡豆上作出嘗試，達成現在的北歐風味，並炮製出各種有趣咖啡飲品。

銅鑼灣店的大突破，是Bakehouse首次置有大型咖啡烘焙機，自家烘焙咖啡豆。

自家製作的Cold Brew，走現時流行的北歐風格，帶著輕淺烘焙口味。

大包裝咖啡豆只供各間Bakehouse分店使用，小包裝則作零售。

特設一個Coffee Window，讓只購買咖啡的客人不用排長龍，但要購買咖啡兼包點的話，就一定要跟大隊。

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