消委會｜迎新禮品遲大到！未享優惠反招損失！分享3個信用卡投訴個案：聯營信用卡問題多多？

今時今日，要數到最常用的支付工具，除了現金，必定就是信用卡！為求搶客，不少銀行都會推出各式各樣的優惠，如迎新禮品、簽賬折扣、積分回贈等；不過近日消委會就指，曾接獲消費者反映部分銀行或合作伙伴未能如期提供優惠！即睇消委會3大個案分享，提防消費陷阱！

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#1：迎新禮品遲大到！

A公司於網頁推廣，指經由其平台申請銀行信用卡及簽賬滿指定金額，可獲商店禮品卡作為迎新禮品。投訴人因被吸引而透過A公司申請兩張信用卡，隨後達成迎新簽賬額，並於去年9月17日向A公司遞交獎賞換領表格，亦接獲A公司的確認電郵，表示會於10至15個星期內與銀行核對紀錄，安排領取禮品。惟直至本年3月，A公司仍未能提供確實領取日期，投訴人向消委會求助，經消委會介入後，A公司最終分別於3月18日及3月28日向投訴人發出獎品領取通知，並向投訴人致歉。

#2：網店購物但未能享有簽賬回贈？

投訴人收到B銀行的優惠推廣，指使用有關信用卡作網上簽賬可享6%銀行積分回贈，投訴人遂使用B銀行信用卡，在網店分別購買兩台電腦，惟投訴人事後核對賬單，發現B銀行並沒有提供6%回贈，於是向銀行查詢。B銀行回覆指，由於當時商戶向銀行發出的扣款指示中之支付系統授權碼顯示交易渠道為銷售點（Point of Sale），並非電子商貿（e-Commerce），因此未能享有網上簽賬優惠回贈。投訴人不接受B銀行的解釋，並向消委會作出投訴。

B銀行回覆消委會指已特別酌情為投訴的2月之簽賬提供6%回贈；至於另一筆簽賬，由於投訴人已參與了另一宗推廣活動，並獲得等值於$31元之回贈，加上兩個推廣獎勵不可一同使用，因此銀行不會就此筆簽賬提供6%回贈。

#3：未享優惠反招損失？

投訴人為C網購平台的常客，因被平台與某銀行之聯營卡迎新禮品及特別優惠所吸引，所以申請了該張聯營信用卡並於獲批後的3個月內達成目標簽賬額，以換取平台購物積分作迎新禮品。半年過去，投訴人亦沒有收到禮品積分，遂向銀行及平台查詢。在等待回覆期間，投訴人嘗試享用聯營卡用戶尊享的「購物滿$500減$250」優惠，惟平台顯示優惠碼已額滿，投訴人立即停止操作並退出應用程式，但竟於半小時後收到平台的訂單確認通知，交易金額為$503，並未能享有聯營卡優惠！

投訴人其後聯絡平台反映，平台表示只可以平台購物積分方式作退款。投訴人不接受上述安排，向消委會作出投訴，C公司回覆消委會指，迎新禮品方面由於涉及銀行及該公司內部多個部門，因此核實情況需時較長；而在訂單方面C公司指其系統於投訴人之訂單時段沒有出現異常情況，但考慮到客人對於系統和優惠上的不滿，因此特別安排退款至付款信用卡賬戶。

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