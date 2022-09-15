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15/09/2022

消委會報告 | 測試跑步背囊、背心！Check儲存量、防水表現、安全設計！邊款最耐用、最易清洗？呢個牌子整體最出色！即睇選購重點+消委會高分推介

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Text: Edith Photo: 消委會截圖、網上圖片、品牌官方圖片

　　中秋過後天氣開始有陣陣秋風送來，天氣亦開始乾爽，是時候四出郊遊、進行戶外活動！如果你是跑步愛好者，或是會參加越野、路跑比賽的選手，一個防水、可放置儲水器具的跑步背囊自然派上用場。但市面上的跑步背囊五花八門，究竟應該點揀？消委會測試了12款於本港有售的跑步背囊（或稱跑步背心），一齊睇下有乜推介啦！

 

消委會截圖

 

跑步背囊選購重點1： 存儲量

 

　　與一般行山背囊相比，跑步背囊設計以輕巧方便為主，但同時亦需要把一般越野運動所需工具放進去才可以。這次消委會測試就模擬鍛鍊超級馬拉松（ultramarathon）越野跑的情況，把最少1.5升水、哨子、薄膜保溫毯、頭燈連後備電池、手機連外置式充電器、能量棒及能量漿各2包、薄風褸、帽、手套、襪、褲、地圖、潤膚膏及膠布等放入各個背囊中測試。

 

消委會截圖

 

　　結果只有「Black Diamond」、「Camelbak」及「Montane」能提供足夠空間擺放所有物品，3個品牌在 存儲量都有5分。但「Ultimate Direction」及「Nathan」分別未能容納薄風褸及其他衣物，因此僅獲1.5分。

 

Black Diamond Distance 8  $1,349 (網上圖片)

 

跑步背囊選購重點2：防水表現

 

　　野外活動時的天氣難以預測，所以跑步背囊的防水能力都是用家必須留意的！消委會測試時以每平方米10升的「模擬雨」，淋灑滿載紙張及棉花的樣本表面30分鐘，而背囊底部亦被放置於1厘米水深的環境，並維持直立狀態10分鐘，最後再觀察有否出現入水情況。

 

網上圖片

 

　　結果顯示，只有「Black Diamond」的主空間能保持乾爽，所以獲得4.5分。而「Ultraspire」、「Ultimate Direction」和「Nathan」的內部空間則被沾濕少許，評分為3.5 - 4分，屬可接受水平。惟「Montane」、「Silva」、「La Sportiva」及「Evadict」背囊內及側袋出現較顯著入水，故只得1.5分或以下。

 

Ultraspire Momentum 2.0 Race Vest $850  (品牌官方圖片)

 

下一頁：跑步背囊耐用表現、安全設計及製造工藝

 

 

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