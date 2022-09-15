張智威：內房股彈起確認回暖？首批中概股或將被核查審計底稿　有何關注點？

嘉賓：信誠證券聯席董事 張智威

內房股半日造好，五大升幅藍籌之中，內房、物管股佔四席，廣州、蘇州等地放寬購房限制，惟國家主席習近平則支持放寬一線城市以外的購房限制，政策上的衝突應如何解讀？內房仍可憧憬金九銀十？首批中概股的審計底稿據報將於本周被核查，惟相關被查企業的股價走勢不一，當中百勝中國(09987)連日出現燭身不短的陽燭，而且成交有明顯增加，反映有春江鴨率先入場？投資者又當如何防範？

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