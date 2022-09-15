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15/09/2022

美國加息會否衝擊資本市場？

#美國加息 #美股 #A股 #資本市場
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　早前，美國通脹數據超過預期，投資市場估計聯儲局加息75至100個基點箭在弦上，導致股市大幅震盪，針對內地資本市場趨勢，筆者同步接受內地第一財經訪問，並分享觀點。不能否認，外圍通脹加息或超預期，將影響高估值風險資產。不過，內地「穩增長」政策措施逐步落實，A股投資或將逐步從新經濟類別投資，轉向傳統藍籌股的投資取態。

 

　　仔細觀察數據，參考美國勞工部早前公布的數據，今年8月美國消費者價格指數（CPI）環比增長0.1%，同比增長8.3%。芝加哥商品交易所跟蹤數據顯示，目前市場認為聯儲局將在9月貨幣政策會議上加息75個基點的可能性升至82%，加息1個百分點的可能性達18%。非常明顯，美國通脹數據、加息力度和步伐高於市場預期，這對風險資產、不動產、資金成本、企業營運均屬不利，對人民幣匯率亦有影響，將導致內地持續減息或進行其他操作的空間較有限。

 

（iStock）

 

　　此外，資本市場目前最不可控的風險來自美股，美國經濟依然有進入衰退的壓力，對環球資本市場的影響尚未結束，10月之後的影響可能會更為明顯。需要考慮資本市場震盪，主要因美國因供應不足，需要加息抗通脹。相反，A股因需求不足需要減息，兩個市場走勢逆向。從趨勢上，A股市場風格會轉向低估值高股息的板塊，高股息的個股具備較高的價值投資優勢，較為適合環球利率上升的投資背景。與此同時，納斯達克指數震盪，加深環球科技股的下滑壓力。當中，主要原因在於利率上升，拉升風險溢價、以及導致泡沫退潮趨勢。故此，人民幣匯率亦要承受一定的壓力。若美國通脹不出現改觀、聯儲局繼續加息，高估值的板塊承擔的壓力就會增加。

 

　　目前，內外因素對A股風險偏好影響持續。在環球資本市場布局上，聯儲局加息預期上調，在強美元下，外資流向波動更趨激烈。不過，在內地穩增長政策加碼發力下，宏觀資金面仍充裕，在國策房住不炒的前提下，投資者資金導向對A股估值提供了一定的支撐。在下有支撐，但上有天花板的布局下，A股或將呈現窄幅上落的特殊格局，而高息藍籌股將成為主攻的標的。

 

 

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