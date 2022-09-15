美國加息會否衝擊資本市場？

早前，美國通脹數據超過預期，投資市場估計聯儲局加息75至100個基點箭在弦上，導致股市大幅震盪，針對內地資本市場趨勢，筆者同步接受內地第一財經訪問，並分享觀點。不能否認，外圍通脹加息或超預期，將影響高估值風險資產。不過，內地「穩增長」政策措施逐步落實，A股投資或將逐步從新經濟類別投資，轉向傳統藍籌股的投資取態。

仔細觀察數據，參考美國勞工部早前公布的數據，今年8月美國消費者價格指數（CPI）環比增長0.1%，同比增長8.3%。芝加哥商品交易所跟蹤數據顯示，目前市場認為聯儲局將在9月貨幣政策會議上加息75個基點的可能性升至82%，加息1個百分點的可能性達18%。非常明顯，美國通脹數據、加息力度和步伐高於市場預期，這對風險資產、不動產、資金成本、企業營運均屬不利，對人民幣匯率亦有影響，將導致內地持續減息或進行其他操作的空間較有限。

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此外，資本市場目前最不可控的風險來自美股，美國經濟依然有進入衰退的壓力，對環球資本市場的影響尚未結束，10月之後的影響可能會更為明顯。需要考慮資本市場震盪，主要因美國因供應不足，需要加息抗通脹。相反，A股因需求不足需要減息，兩個市場走勢逆向。從趨勢上，A股市場風格會轉向低估值高股息的板塊，高股息的個股具備較高的價值投資優勢，較為適合環球利率上升的投資背景。與此同時，納斯達克指數震盪，加深環球科技股的下滑壓力。當中，主要原因在於利率上升，拉升風險溢價、以及導致泡沫退潮趨勢。故此，人民幣匯率亦要承受一定的壓力。若美國通脹不出現改觀、聯儲局繼續加息，高估值的板塊承擔的壓力就會增加。

目前，內外因素對A股風險偏好影響持續。在環球資本市場布局上，聯儲局加息預期上調，在強美元下，外資流向波動更趨激烈。不過，在內地穩增長政策加碼發力下，宏觀資金面仍充裕，在國策房住不炒的前提下，投資者資金導向對A股估值提供了一定的支撐。在下有支撐，但上有天花板的布局下，A股或將呈現窄幅上落的特殊格局，而高息藍籌股將成為主攻的標的。