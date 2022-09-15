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15/09/2022

《MakeMoney》紅酒投資永不過時，識分產地好緊要！

#理財 #MakeMoney #投資 #紅酒 #Wine
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　　紅酒就飲得多，投資好酒都成日聽人講，但其實投資紅酒唔一定要十萬百萬以上，只要熟悉產地及品牌，幾千蚊入手等幾年就有機會變幾萬！近年來除咗法國之外，原來其他地方嘅紅酒都有投資價值；而且買樓有「樓花」，買酒都有「酒花」！喜歡飲酒嘅你就要留意今次《MakeMoney》啦！



買酒花如買期貨，比零售價平七成！


　　所謂「酒花」，其實就係購入仍然在酒莊木桶釀製中嘅酒，通常以「箱」計算，一箱十支，每支價錢由數百至數千港元不等。通常酒莊出貨後，批發商會將標價Mark高三成，而零售商又會將標價再Mark高多三成，所以零售價通常比起酒花有近七成溢價，如果長期飲開或者想收藏留待第日出售，買酒花係一個唔錯選擇。


　　酒花一般都係每年四月開始出售，有興趣可以直接去酒莊網站或者酒商訂購，通常買入酒花後再等兩年，紅酒釀成後會直接入樽，到時酒莊就會通知買家，然後發貨到指定酒庫；不過，呢個酒花同商品期貨一樣，有部分「不確定因素」影響到品質同價錢，包括天氣、葡萄品質等，都會影響到批次價格上落，所以唔一定穩賺！

舊酒不一定最貴，要考慮產地及天氣


　　中國人買酒，一定係舊酒係最靚最值錢，你以為紅酒都係咁？非也，白酒因為其性質關係，確實係越陳年酒香越濃或越純，而當中幾十年茅台都講緊萬萬聲一支，而且白酒多以五榖釀製，出品比較穩定；相反地，紅酒就受到非常多因素影響，包括葡萄產地、當年的天氣，以及酒莊牌子等因素。


　　先講天氣及年份，由於葡萄係一種「嬌生慣養」嘅植物，如果日照時間同水分唔夠，係好容易變壞，所以行家會先留意紅酒年份評定好壞，即係該年的葡萄係咪向一個好嘅天氣下生長，如果靚葡萄，酒價當然貴啦！其次就係酒莊品牌啦，唔同酒莊可能係釀酒技藝上多多少少有出入，而且用邊種木桶都相當講究，種種因素都決定支酒值幾錢，業界通常以法國波爾多（Bordeaux）及勃艮第（Bourgogne）嘅分級制度以及酒莊等，作為市場拍賣價嘅參考指標。

應該如何儲存紅酒？紅酒都有最佳賞味期限


　　買得紅酒，就要知道點儲存啦！香港地少人多，好難話要買個地底儲存庫專擺紅酒，所以一個專業嘅酒櫃就係投資紅酒嘅入場準則啦！一個好酒櫃要做到恒溫、恒濕，通常要控制係13度之下，濕度維持70至80%，而且需要避開陽光，避免經常搖晃，而且要平放確保酒塞濕潤，先叫標準儲存紅酒。


　　另外，紅酒是否適合陳年，要有多個因素配合，紅酒一般出產後五年為最佳嘗味時間；而如果想陳年，就要紅酒酒精度數達到12至14%先比較適合，因為時間越耐，瓶中發生嘅氧化不會導致較高酒精醇氧化及降解更快；通常拎去陳年嘅都係甜品酒為主，而甜品酒陳年後，升值潛力亦都會較高；最後就要睇產區啦，例如普羅旺斯(Provence) 、羅訥河谷(Rhône Valley)等，當地出產嘅酒都可以保存5至6年以上，所以如果唔明的話，建議向專業人士請教啦！

 

撰文:李皆穎

 

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