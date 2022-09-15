消委會報告｜檢閱55款包裝食品標籤！近9成字體小於指引！最離譜只得咁多毫米？印刷質素、對比度都有問題？

都市人愈來愈健康，大家在選購預先包裝食品之前都習慣會看看包裝上的標籤資料，但是偏偏標籤上的字體都難以閱讀！消委會就檢視了市面55款預先包裝食品樣本的食物標籤，有字體高度只有0.3毫米，即使視力正常，相信都要用放大鏡先看得清楚！

消委會在今年 5 月至 6 月派員以消費者身份，隨機抽選了 55 款預先包裝食品樣本進行檢視，包括 5 款麵包／蛋糕／穀類早餐、4 款牛油／芝士、3 款豆品、4 款冷藏／急凍食品、3 款牛奶／植物奶、8 款飲品／即沖飲品、5 款餅乾、7 款小食、5 款即食麵、4 款罐頭食品及 7 款食油／醬料，並根據《業界指引》和消費者角度，評估 3 項標籤資料，包括：營養標籤、配料表，以及致敏物資料的清晰度和可閱程度。

（圖片由消委會提供）

食物標籤字體高度得0.3毫米？

食物標籤的清晰度最關鍵就是字體的大小！消委會是次測試的55款樣本之中，只有 7 款樣本的最小字體高度符合《業界指引》的建議高度。在54款有英文標示的樣本中，最小的英文字母高度標籤是「壽桃雲南米線鮑魚雞湯味」，只有0.3mm；而在34款有中文字標示的樣本中，高度最小的標籤同樣是「壽桃雲南米線鮑魚雞湯味」，只得0.5mm。

（圖片由消委會提供）

5大食物標籤問題︰字體最需要改善！

是次消委會的研究，除量度樣本的食物標籤的字體大小外，亦邀請了15 位年齡介乎 20 歲至 61 歲或以上，視力正常的男女，按年齡分為 5 個消費者小組，以用家的角度，根據《業界指引》中的 5 項主要元素，包括字體大小、背景顏色與字體的對比度、印刷質素、字體間距，和表面是否反光，以評估 55 款樣本的標籤資料是否清楚易讀。其中，有9成樣本被小組成員認為標籤字體太小。

問題二︰印刷質素欠佳！

有20款樣本的印刷質素欠佳，包括字體模糊、化開或褪色，54款樣本中，有7款樣本（#12、#15、#16、#19、#20、#38及#54）被超過半數成員評為不滿意，大部分為外加標籤的樣本。當中，評為不滿意比例較高的3款樣本依次為「EPSA Blood Orange Carbonated」（#16）（93.3%）、「Pauls Natural Burger Cheddar Cheese Slices（10片）」（#19）（86.7%）及「長崎蛋糕」（#38）（86.7%）。

問題三︰對比度不足！

有19款樣本被小組評為對比度不足！雖然其中3款字體大小符合建議，但有過半數成員不滿意其標籤上的字體與背景顏色對比不夠鮮明，以至難以閱讀，包括「大地の作玫瑰豆卷」（#25）（73.3%）、「嘉頓菠蘿味椰絲忌廉檳」（#24）（66.7%）及「可口可樂汽水檸檬味」（#40）（60%）。

問題四︰字體間距不足

有16款樣本被小組認為其標籤字體間距不足，而較多成員不滿意的樣本為「Ritz Sandwich Cracker Cheese」（#21），有5名（33.3%）成員表示其營養標籤的字體過於緊貼，較難閱讀。

問題五︰表面反光

有4款樣本被小組認為其標籤表面反光，當中較多成員不滿意的樣本有2款，包括「可口可樂汽水檸檬味」（#40）及「蘭絲槐花蜜」（#52），分別有7名（46.7%）及4名（26.7%）成員認為樣本的包裝表面或字體反光，在不同燈光下，影響閱讀標籤上的資料。

（圖片由消委會提供）