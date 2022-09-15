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15/09/2022

召喚朱古力控！GODIVA再推「72%冰黑巧克力」買一送一優惠！呢3日每店限售100套！（附優惠詳情）

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　　夏日炎炎，最好就是來一杯冰凍飲品！朱古力控注意！GODIVA明日起將會再次推出買一送一優惠，當中人氣72%冰黑巧克力凍飲以及指定散裝巧克力都有優惠，即睇以下詳情！

 

　　由9月16日一連3日，GODIVA將分別推出「72% 冰黑巧克力凍飲買一送一」、「精選散裝比利時巧克力買一送一」以及「片裝巧克力買十送十」優惠，巧克力凍飲採用頂級比利時72%黑巧克力及牛奶，以最佳比例調製而成，如此悶熱天氣下飲就啱晒！

 

　　而散裝比利時巧克力亦有榛果蓉、焦糖、水果與松露巧克力等各款口味；片裝巧克力亦可按照自己所喜歡的濃度選擇，朱古力控絕不能錯過！

 

（圖片來源：GODIVA）

 

72% 冰黑巧克力凍飲買一送一

優惠期：2022年9月16至18日（連續3天，每店每天中午十二時起限售100套）

售價：$55／兩杯（原價$110）

 

精選散裝比利時巧克力買一送一、片裝巧克力買十送十

優惠期：2022年9月19至30日

 

地址／查詢：GODIVA

 

 

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