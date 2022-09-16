飲食業月底恐爆倒閉潮 上月8000食肆被追租 租賃雙方拉鋸

【晴報專訊】暫緩追租期完結後現爆煲潮！連鎖餅店Crostini日前突全綫結業，創辦人透露當暫緩追租期過後，遭業主追收累積租金致資金流不足，被迫結業。餐飲業界指，上月約8,000間食肆接獲追租通知，其中約2,000間正與業主拉鋸，若月底前未能達成共識，料掀結業潮。有地產代理亦稱，逾千間食肆陷結業危機。

暫緩追租期結束，加劇食肆結業危機。（資料圖片）

Crostini苦主群組的群主Yandy指，現兩個群組共有700名苦主，平均每人購買200多張餅卡，平均涉款逾6,000元。她說曾致電消委會求助，惟因店舖已清盤無法介入，以現金購買禮券的苦主更是無法追討。海關及消委會截至昨午5時，分別接獲54宗及33宗投訴，後者共涉款約91,670元。

Crostini拖欠12萬強積金

積金局證實，Crostini未支付員工8月份強積金，拖欠12萬元，約120名員工受影響；而9月份供款如確認拖欠，會採取執法行動；並會調查有否向所有僱員，包括兼職及全職，登記強積金計劃，如發現違規將執法。

黃家和（資料圖片）

暫緩追租令為期3個月，於7月結束。香港餐飲聯業協會會長黃家和坦言，暫緩追租期後爆煲是預期之內，多達約8,000間食肆上月接獲業主追租通知，約50%至60%收到律師信，當中60%至70%已成功游說業主減租或分期攤還租金，但仍有約2,000間仍與業主拉鋸中，若月底前未達共識，或掀結業潮。

利嘉閣工商舖地產董事黃應年指，疫下逾兩年未通關，加上全球經濟不景，即使恢復晚市堂食亦無補於事，估計逾千間食肆正被追租，集中在遊客區，包括旺角、尖沙咀及銅鑼灣，欠租3至6個月不等，涉款逾數萬元至逾百萬元，部分正與業主討價還價，望寬容處理。盛滙商舖基金創辦人李根興稱，禁追租期過後，98%業主會「追瘦」租客，不少租客仍觀望年底旺季，望可延遲交租，否則年底見真章。

除食肆外，香港戲院商會理事長袁彥文說，第5波下戲院停業4個月，每月租金達400萬至600萬元，禁追租期過後，業主已發信追租，惟復業後票房僅剩往年的50%至60%，部分院綫冀業主續減租或延遲交租。