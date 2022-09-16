  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

16/09/2022

飲食業月底恐爆倒閉潮 上月8000食肆被追租 租賃雙方拉鋸

#Crostini #結業 #暫緩追租 #飲食業
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】暫緩追租期完結後現爆煲潮！連鎖餅店Crostini日前突全綫結業，創辦人透露當暫緩追租期過後，遭業主追收累積租金致資金流不足，被迫結業。餐飲業界指，上月約8,000間食肆接獲追租通知，其中約2,000間正與業主拉鋸，若月底前未能達成共識，料掀結業潮。有地產代理亦稱，逾千間食肆陷結業危機。

 

暫緩追租期結束，加劇食肆結業危機。（資料圖片）

 

　　Crostini苦主群組的群主Yandy指，現兩個群組共有700名苦主，平均每人購買200多張餅卡，平均涉款逾6,000元。她說曾致電消委會求助，惟因店舖已清盤無法介入，以現金購買禮券的苦主更是無法追討。海關及消委會截至昨午5時，分別接獲54宗及33宗投訴，後者共涉款約91,670元。

 

Crostini拖欠12萬強積金

 

　　積金局證實，Crostini未支付員工8月份強積金，拖欠12萬元，約120名員工受影響；而9月份供款如確認拖欠，會採取執法行動；並會調查有否向所有僱員，包括兼職及全職，登記強積金計劃，如發現違規將執法。

 

黃家和（資料圖片）

 

　　暫緩追租令為期3個月，於7月結束。香港餐飲聯業協會會長黃家和坦言，暫緩追租期後爆煲是預期之內，多達約8,000間食肆上月接獲業主追租通知，約50%至60%收到律師信，當中60%至70%已成功游說業主減租或分期攤還租金，但仍有約2,000間仍與業主拉鋸中，若月底前未達共識，或掀結業潮。

 

　　利嘉閣工商舖地產董事黃應年指，疫下逾兩年未通關，加上全球經濟不景，即使恢復晚市堂食亦無補於事，估計逾千間食肆正被追租，集中在遊客區，包括旺角、尖沙咀及銅鑼灣，欠租3至6個月不等，涉款逾數萬元至逾百萬元，部分正與業主討價還價，望寬容處理。盛滙商舖基金創辦人李根興稱，禁追租期過後，98%業主會「追瘦」租客，不少租客仍觀望年底旺季，望可延遲交租，否則年底見真章。

 

　　除食肆外，香港戲院商會理事長袁彥文說，第5波下戲院停業4個月，每月租金達400萬至600萬元，禁追租期過後，業主已發信追租，惟復業後票房僅剩往年的50%至60%，部分院綫冀業主續減租或延遲交租。

 

 

轉載自: 晴報

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#Crostini #結業 #暫緩追租 #飲食業

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

etnet.com.hk