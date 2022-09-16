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16/09/2022

自爆婚變暗示太太出軌 鄭浩南哽咽：物業無晒

#鄭浩南 #張繼聰 #婚變
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　　【晴報專訊】現年57歲的鄭浩南前晚與張繼聰等出席新戲《壹獄II劫數難逃》煞科宴。鄭浩南於活動中自爆婚姻觸礁，在馬來西亞的寓所人去樓空，疑似出軌的太太已攜一對子女離去。形象man爆的他經歷男人最痛，忍不住當眾哽咽道：「無得怪任何人，係自己嘅命運。」

 

 

　　鄭浩南當年憑《98古惑仔︰龍爭虎鬥》的大反派司徒浩南一角深入民心，02年他與馬來西亞籍女友鮑愛玲結婚，並育有一對子女，一家定居馬來西亞多年。今年六月，鄭浩南回港拍攝電影《紮職3》及《壹獄II劫數難逃》，以及健身院廣告。前晚他現身煞科宴，問到何時回大馬陪家人時，他吞吞吐吐指本月18日本來是結婚20周年紀念，但家中發生不愉快的事：「因為疫情，我試過有16個月喺內地做嘢，上年尾買到機票，打電話返去，太太拎起電話就cut線，話『有乜嘢同我律師講』。我返到去，細路唔見晒，太太唔見咗。」

 

鄭浩南直認太太非常決絕，無法挽回感情。（微博圖片）

 

　　問到夫妻間是否出現第三者？鄭浩南說：「大家都應該諗到，不過唔係我呢方面。我好愛屋企人，大馬啲物業同車都寫晒屋企人嘅名，我依家喺嗰邊（大馬）剩番一間祖屋。其實無得怪任何人，係自己嘅命運，但無諗過呢啲嘢發生喺自己身上。」他表示對一上次見仔女已是去年12月，他目前暫時會留港。

 

鄭浩南情場失意，惟有專心掘金。

 

禍不單行右手重創

 

早前鄭浩南與徐浩昌（肥腸）拍廣告，扮演健身教練入型入格。（FB圖片）

 

　　此外，鄭浩南可謂禍不單行，他透露右手舊患傷上加傷，四條韌帶斷了七成，現時無法做劇烈運動︰「我聽人講，去咗內地做手術，但效果唔理想，如果當初喺加拿大或香港做手術，情況可能唔會變得咁差。」至於同場的張繼聰近期接拍多部監獄題材的電影︰「今次呢部以東南亞監獄為背景，像真度相當高。（無冷氣？）連空氣都無呀！拍攝環境又污糟，不過反而容易入戲。」

 

轉載自: 晴報

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