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16/09/2022

擔心助手言論影響洪嘉豪 MC強調兄弟情不變

#MC張天賦 #洪嘉豪
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　　【晴報專訊】MC張天賦跟同屬華納唱片的洪嘉豪（Kaho）經常合作，早前兩人更合作舉行演唱會，惟完騷後是非不斷。MC助手Yee Yee在社交網怒轟Kaho粉絲的應援棒是「製造垃圾」，又疑斥Kaho歌曲沉悶，及後又發文澄清MC加入華納同Kaho無關。助手惹火言論連日發酵，昨日MC出席公開活動急為事件降溫。

 

MC透露正努力增磅增肌，目標增十磅。

 

　　MC張天賦昨日出席珠寶品牌活動，助手Yee Yee未有現身。對於Yee Yee連番狙擊洪嘉豪，MC即維護兄弟︰「我唔覺得佢啲歌悶，我好鍾意，至於應援物方面就唔輪到我畀意見。」MC坦言擔心事件令雙方粉絲不和，又表示︰「梗係唔想見到咁嘅情況，好難得樂壇百花齊放，唔想因為呢啲事唔開心。」

 

否認助手代發聲

 

洪嘉豪與MC早前合作開騷，MC私人助手Yee Yee在場打點。（IG圖片）

 

　　MC指Yee Yee是其私人助手，負責處理他的大小事務。問到Yee Yee是否代他發聲？MC即否認︰「我唔會講呢啲說話，Kaho係我好兄弟，佢（Yee Yee）嘅言論唔代表我。（Yee Yee言論令你尷尬？）我最擔心係Kaho，有同佢傾過，知道對佢無太大影響，我著重係我哋嘅兄弟情。（會唔會叫助手慎言？）呢方面係公司責任。」雖然MC指Yee Yee不能代他發聲，但就澄清並非Kaho為他穿針引線入華納。

 

轉載自: 晴報

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