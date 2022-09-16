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16/09/2022

美國通脹：樹欲靜而風不止

#美國通脹 #租金 #貨幣政策 #聯儲局 #加息 #外匯
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　美國8月份CPI通脹再次上漲，擊破了分析員們下跌的預測，美股錄得2020年中以來的最大單日下跌。這個意外，對於美聯儲的利率政策可能帶來重大影響。

 

　　8月CPI環比上漲了0.1%，分析員預測下降0.1%。核心通脹環比上漲了0.6%，分析員預測上漲0.3%，同比再次接近3月份的6.5%。這組數據中，看不到通脹有明顯回落的跡象。令人沮喪的是，儘管汽油價格下降11%，能源價格下降5%，美國的通貨膨脹卻依然高燒不退。

 

　　食品在8月環比上漲了0.6%。供應端緊張和需求端旺盛，令美國超市物價持續高漲，也蠶食著消費者的實際購買力。製造業產品的價格環比上漲0.5%，並沒有因為供應鏈壓力緩解、運輸費用大降而改善。人力密集型的服務業價格，仍在迅速攀升，餐廳價格上漲0.9%，是本周期的最高點。美國工資上漲速度有所回落，但是比起疫情前仍然快出很多。需求旺盛，所以服務業有能力將成本轉嫁給消費者。

 

　　這次CPI數據的最大看點，是租金上漲，環比升0.7%，折成同比上漲6%，超出了本世紀初的房地產泡沫期的數據。租金在CPI中的權重很高，一般也很穩定，但是一旦上漲就不容易回落，經濟學家稱之為sticky price（惰性價格）。租金上漲已經蔚然成型，通脹預期已經蔚然成型，這表明美國CPI回到2%的政策目標起碼需要3-5年的時間。

 

 

（iStock）

　

　　其實，美國的物價上漲可以分成三個部分。第一部分是供應鏈斷裂帶來的供應端漲價，這部分的最壞時間已經過去，也是聯儲去年對通脹回落持樂觀態度的主要原因。第二部分來自石油和糧食的大幅上漲，石油價格已經大幅回落，但是未來走勢就存在巨大的不確定性，也不在貨幣政策的控制範圍之內，聯儲只能看天打卦。第三部分來自需求增長。疫情結束帶來了第一輪需求釋放，工資上漲帶來了第二輪需求釋放，然後通脹預期催生出工資與物價的螺旋上升。

 

　　對於需求引起的物價上漲，貨幣政策是有能力控制的，關鍵是聯儲願意付出多少成本。遏制需求，是央行作周期性操作的主要方式。原本市場希望聯儲超過兩百點的加息，已經有效控制住物價的向上動力了，但是最新數據給出了相反的診斷。聯儲主席鮑威爾和一眾聯儲高官紛紛表示，不惜代價控制通脹，現在看來代價恐怕需要更大更深。

 

　　值得注意的是，租金、教育、醫療等一般不漲價的的項目開始大幅上漲了，和下跌中的能源價格形成鮮明對照。這不是好兆頭，因為惰性價格的控制更複雜，需要更長的時間。

 

　　這對貨幣政策意味著葚麼？鮑威爾近期一再強調，加息不再預設目標，一切根據數據和經濟形勢行事。8月份的通脹數據意味著更多更久的加息動作。這組CPI增加了9月FOMC會議加息100點的可能，不過維持75點的可能性更高。反而更值得關注的是中期選舉之後，利率政策何去何從。以目前所見的通脹形勢，筆者預測11月和12月各加息50點，明年2月再加25點，12月的加息幅度由25點上調至50點。聯邦利率達到4.25-4.50%之後，估計貨幣當局會停下來觀察，那個水準是否是頂部，還取決於惰性通脹的演變。2023年降息的機會不大。

 

　　大西洋兩岸的通貨膨脹，都有超預期的發展，不過兩地在就業市場上有巨大的差別。美國的就業市場很強勁，工資上漲帶起惰性通脹，所以美國通脹治理的任務更複雜、曲折，而歐洲的工資沒有大漲，基本上是能源價格所造成的連鎖反應，所以難點在於增長風險。

 

　　本文為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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