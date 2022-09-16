港周二晚，美股大跌，原因就是因為通脹超預期？筆者認為不全是，通脹超預期是個引子，還有更深層次問題，值得投資者汲取教訓。

此次美股大跌的背景是，美儲局鮑威爾在Jackson Hole，用最短時間的發言，講美儲局遏通脹會不手軟。但市場唔聽笛，認為鮑威爾是鷹頭鴿底，加得幾多息吖！於是：

不少大行分析員，低估了6月美通脹爆上9.1%，再估7月通脹時，就嚴陣以待，基本上是高估了。到公布通脹是回至8.5%時，市場興奮了。到今次，市場分析者就認為通脹回落會成勢，故分析者就大膽地向下估，圖一說明這個「大膽」的估。接受調查的50名分析者中，只有3名估通脹是8.3%，其餘47名分析者均估低了（圖二）。

Wells Fargo、Credit Suisse、Morgan Stanley更估低於8%，高盛及摩根大通更放狠話：

Goldman saying the "Headline number most likely shows some disinflation and wont impact mkt meaningfully after tape's recent run higher, unless shockingly cool……call it sub 7%……then keep your rally caps on" and JPM piling on that "a 7-handle CPI YoY we would likely to see a strong rally tomorrow."

謂通脹如見7字區，市會大彈。

普羅投資者都會以大行的意見作秘笈，你謂有機會「大彈」，點做呢？唔買認購，都會解除認沽的警戒，此即市場一片看好，等收割淡友。

當市場大佬分析和普羅投資者心態都是一邊倒（無論是看好還是看淡），又如實際市況與市場所估縱有少許差異（今時是市場估通脹升8%至8.1%，而實際是8.3%差距只0.2至0.3%），也會演變成個大炸彈。人人都會為自己的估錯、做錯作補救，就會出現血洗市況。

1987年港股因為港四大地產商圍獵渣甸，而興奮到忘記了在美股的危機，結果出了個黑色星期一，恒指由三千九跌至千九。

1994年，港股亦因魔笛吹舞，人心紅紅，忽略了大鱷的金蟬脫殼，及美國的加息壓力，結果恒指由萬二點跌至七千。

2000年科網潮爆破，更是環球站錯邊。

這些錯判，可稱之為共孽，會有血崩式下瀉。共孽是人禍，要避禍，要有適時的Social Distance，遠離「人」MOB。

MOB是指盲從之眾，我們會嘲笑羊媽媽，但就不反省，自己也常聽市場大佬、專家之言，以他們的意見為依歸，跟羊媽媽的聽消息而買賣不無兩樣。市場只看一樣：數據，而不是那位大佬的話。畢竟巴菲特也曾大輸，索羅斯也鎩羽香港，軟銀孫正義、木頭姐姐都近年蝕鋪勁。

美核心通脹上升

今次市場大佬齊齊睇錯，可能是：

（iStock）

1. 近周汽油價格真的有回下，這確使8月Headline通脹由7月的8.5回下至8.3（各大佬是估對了個跌勢，只不過是估跌多了而已！）。但這個美國汽油價下跌，是因為拜登為11月的國會選舉而作的偷雞之舉。

拜登大量釋放美國戰略原油儲備，但已降至危險水平，難以再降（圖三）。外媒做了個連環圖說明此事（圖四），所以在11月國會選舉之後，美國汽油價格應會上升，通脹應下不來。若是，短期言，投資者應否偷雞不買跌而買升。就算不買跌，只要不買升，也不會於9月13日被血洗。而這個不買升，就是不聽「大佬」的話。

2. 8月CPI有個特點，是Headline通脹降了下來，但Core通脹則升了上去。這個Core通脹，主要組成有汽車價、屋租、房價，但這些都是持續上漲（圖五、圖六）。看到這兩圖，散戶是應對「大佬」之言，有所保留。

一言括之，要作調查，要有獨立思考，這是不易，要做功課，但作為嚴謹的投資者，不正是要做功課？如果功課做不來，怎好？有懷疑便退出，只要錢不在市，就沒有站錯邊的痛苦。

9月13日這一跌，也不是不好，起碼在今晚美股的四巫日結算，是可以平穩些度過。由於市場之前是側了一邊，就算9月13日不崩，今晚美股也可能要大波動，因為市場是不會不教訓看錯市的人。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。