港周二晚,美股大跌,原因就是因為通脹超預期?筆者認為不全是,通脹超預期是個引子,還有更深層次問題,值得投資者汲取教訓。

此次美股大跌的背景是,美儲局鮑威爾在Jackson Hole,用最短時間的發言,講美儲局遏通脹會不手軟。但市場唔聽笛,認為鮑威爾是鷹頭鴿底,加得幾多息吖!於是:

不少大行分析員,低估了6月美通脹爆上9.1%,再估7月通脹時,就嚴陣以待,基本上是高估了。到公布通脹是回至8.5%時,市場興奮了。到今次,市場分析者就認為通脹回落會成勢,故分析者就大膽地向下估,圖一說明這個「大膽」的估。接受調查的50名分析者中,只有3名估通脹是8.3%,其餘47名分析者均估低了(圖二)。

Wells Fargo、Credit Suisse、Morgan Stanley更估低於8%,高盛及摩根大通更放狠話:

Goldman saying the "Headline number most likely shows some disinflation and wont impact mkt meaningfully after tape's recent run higher, unless shockingly cool……call it sub 7%……then keep your rally caps on" and JPM piling on that "a 7-handle CPI YoY we would likely to see a strong rally tomorrow."

謂通脹如見7字區,市會大彈。

普羅投資者都會以大行的意見作秘笈,你謂有機會「大彈」,點做呢?唔買認購,都會解除認沽的警戒,此即市場一片看好,等收割淡友。

當市場大佬分析和普羅投資者心態都是一邊倒(無論是看好還是看淡),又如實際市況與市場所估縱有少許差異(今時是市場估通脹升8%至8.1%,而實際是8.3%差距只0.2至0.3%),也會演變成個大炸彈。人人都會為自己的估錯、做錯作補救,就會出現血洗市況。

1987年港股因為港四大地產商圍獵渣甸,而興奮到忘記了在美股的危機,結果出了個黑色星期一,恒指由三千九跌至千九。

1994年,港股亦因魔笛吹舞,人心紅紅,忽略了大鱷的金蟬脫殼,及美國的加息壓力,結果恒指由萬二點跌至七千。

2000年科網潮爆破,更是環球站錯邊。

這些錯判,可稱之為共孽,會有血崩式下瀉。共孽是人禍,要避禍,要有適時的Social Distance,遠離「人」MOB。

MOB是指盲從之眾,我們會嘲笑羊媽媽,但就不反省,自己也常聽市場大佬、專家之言,以他們的意見為依歸,跟羊媽媽的聽消息而買賣不無兩樣。市場只看一樣:數據,而不是那位大佬的話。畢竟巴菲特也曾大輸,索羅斯也鎩羽香港,軟銀孫正義、木頭姐姐都近年蝕鋪勁。

美核心通脹上升

今次市場大佬齊齊睇錯,可能是:

(iStock)

1. 近周汽油價格真的有回下,這確使8月Headline通脹由7月的8.5回下至8.3(各大佬是估對了個跌勢,只不過是估跌多了而已!)。但這個美國汽油價下跌,是因為拜登為11月的國會選舉而作的偷雞之舉。

拜登大量釋放美國戰略原油儲備,但已降至危險水平,難以再降(圖三)。外媒做了個連環圖說明此事(圖四),所以在11月國會選舉之後,美國汽油價格應會上升,通脹應下不來。若是,短期言,投資者應否偷雞不買跌而買升。就算不買跌,只要不買升,也不會於9月13日被血洗。而這個不買升,就是不聽「大佬」的話。

2. 8月CPI有個特點,是Headline通脹降了下來,但Core通脹則升了上去。這個Core通脹,主要組成有汽車價、屋租、房價,但這些都是持續上漲(圖五、圖六)。看到這兩圖,散戶是應對「大佬」之言,有所保留。

一言括之,要作調查,要有獨立思考,這是不易,要做功課,但作為嚴謹的投資者,不正是要做功課?如果功課做不來,怎好?有懷疑便退出,只要錢不在市,就沒有站錯邊的痛苦。

9月13日這一跌,也不是不好,起碼在今晚美股的四巫日結算,是可以平穩些度過。由於市場之前是側了一邊,就算9月13日不崩,今晚美股也可能要大波動,因為市場是不會不教訓看錯市的人。

投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。