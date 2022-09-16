英女王與殖民主義 (雷鼎鳴)

英女王逝世，香港的戀殖人士如喪考妣，心情複雜。我對這位女王並無惡感，亦不覺其討厭，畢竟她是大英王朝及其殖民地的門面，有如掛在牆上的月曆女郎，外觀總會使人順眼。我對以侵略別國為志向的帝國主義殖民主義一向反感，偏偏英國卻是歷史上最大規模的帝國主義的源頭，當今整個世界190多個國家中，只有22個未曾被英國侵略過，在我至今的整個人生中，女王既然是這個王朝的象徵，我實在不可能對她有任何緬懷之念。不過，她在位期間，英國國力迅速衰落，英國雖間有惡劣行徑，例如無根無據便侵略伊拉克，導致生靈塗炭，但英國尚無實力當上首惡，英女王更無權力，所以若把她等同有如日皇裕仁般的戰犯，便不公平。

分析任何國家或歷史人物，我們應一分為二，看清其輝煌與衰敗、善良與邪惡、美麗與醜陋，否則便易偏頗。伊利沙伯二世繼位之時，英國早已失去世界一哥的地位。女王繼位前21歲時的公開演說便表明會以服務英聯邦為其職志，但英聯邦本身正是殖民地歷史的餘暉，由此可知，她對已逝去的大英帝國的眷戀，剪不斷理還亂。但歷史的潮流終不是她阻擋得了，看看數據便知。據IMF對2022年GDP（以購買力平價計）的估算，中國世界第1，美國第2，印度第3，日本第4，德國第5，俄國第6，印尼第7，英國第8，她竟被昔日的殖民地印度拋開，連印尼也追不及。就算用人均GDP（也是用購買力平價計），英國只排26，反觀香港，排名夾於排第9與第10的國家之間，又是大幅拋離英國。

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印度受英殖民傷害最深

殖民地的作用本便是用來吸納別人的資源為己所用，二次大戰後殖民地紛紛獨立，英國失去殖民地的供奉，自然好景不常。若論明白殖民主義帝國主義之害，中國人民與港人中懂得歷史的一群，自然深有體會。英國人為了要得到中國的絲綢、茶葉、瓷器，但又沒有白銀付帳，竟甘作毒販，把在她殖民地印度種植的鴉片強行賣給中國，中國不肯買，英國便打了兩次鴉片戰爭，第一次搶走了香港，第二次後來還火燒圓明園，燒了三天三夜，珍寶不是被掠走（大英博物館儼然是賊贓館，訴說著帝國主義的猙獰）便是被毀掉。正直的人對此等惡行焉能無動於衷？雖從未聽過英女王對殖民地有所反省，但她尚算家山有福，家中出了個知道為英殖民行徑感到愧疚的孫兒哈利與孫媳婦梅根，保存了王室的一脈正氣。

若論受害最深的應該是印度。18世紀中葉以前，印度仍有自己的皇帝，不算英國的殖民地。據經濟史大師麥迪遜（Angus Maddison）的估算，1700年時印度GDP是世界GDP的27%，但到了1947年獨立時卻只是3%。此種停滯並非無因，印度學者Tharoor著有一書《不光榮的帝國︰英國對印度幹了些甚麼》，詳列出種種苛捐重稅，農業稅是當時世界最高的稅率，稅收除了流回英國外，主要用來支付英國的海外軍費。一些貿易數據顯示，每年有8%的GDP被轉移到英國本土去。在19世紀末，印度是英國收入最大的來源。經濟以外，英國常會徵召印度壯丁到處打仗，侵略其他國家。在工業上，英國卻刻意打壓印度的紡織業及造船航運業。Tharoor寫此書的目的是要打開向英國索償之路，應賠償多少？以今天的物價算，起碼是英國一年的GDP，但英國肯定不會賠。

那麼，殖民時期留下來的東西，有無值得珍惜的部分？大約20年前麻省理工幾位經濟學家研究過歷史上幾百個殖民地歷史後，發現殖民者有兩策略︰假如殖民地不宜久居，死亡率高，殖民者便會以掠奪資源為目的，不會建立長治久安的制度。但若地理優越，殖民者要長期利用，便會引進一些當時尚算是現代化的管理制度，香港被英國人視為轉口港，應屬後者。

港公僕制度僵化須改革

客觀而言，英國人引入的法制，在英佔時期常有偏袒英國人及權貴，但尚有某程度的公正性；自由市場及資金自由流動都是香港要保留的寶貴遺產；百多年來沒有民主，在離開前幾年才引入某些民主選舉，匆匆忙忙，恐怕是別有用心。公務員制度有其優點，但公務員重程序不重實效的制度已不合時宜，需要改革。我觀察香港多年後得到的結論是，在制度上，英國人留下的，並非如有些人所吹的功效神奇，但應保留的還是很多。世界在進步，英國自己也在面對著巨大的危機，英國制度用得太多，並非妙事。制度改革應是不斷進行的。

最值得珍惜的，倒應是科技及文化上的成果。英國王朝出過牛頓及麥士維，前者的牛頓力學，後者的麥士維方程，都是與相對論同一檔次的科學基礎，這是英國對人類的巨大貢獻。英國不大可能賠償過去對佔領地的傷害，我們從其科技文明中吸收一些積極因素，倒可稍彌補損失。