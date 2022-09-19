男人40笑對新一輩上位 張頴康：做個出色的配角

【晴報專訊】張頴康（阿康）早前在《痞子殿下》一反正經形象，演繹蠢材范壯龍一角，盡顯幽默感，令觀眾耳目一新外，阿康的仔女亦看得開心。現年40歲的阿康正值男演員黃金期，雖然面對新一代演員極速上位，但他認為心態比一切重要，「每個角色我都當自己是男主角般去演！」

張頴康在《痞子殿下》中與周嘉洛及朱敏瀚演好兄弟，難得有機會發揮其幽默本領，阿康笑言是歷年來拍得最開心的一部劇。「最開心的是有很多小朋友收看，女兒看得很開心，我終於安心讓她看我的作品，不需要遮掩她的雙眼。好像之前拍《逆天奇案》，因為有很多親熱戲，惟有勸她早點睡。」

羨慕周嘉洛做主角

阿康與朱敏瀚及周嘉洛飾演好兄弟毫無違和感，不覺年齡差距大。（IG圖片）

阿康比周嘉洛、朱敏瀚年長十歲以上，他笑言合作時自覺也年輕了。提到兩位年輕演員先後做男主角，至今未嘗主角滋味、仍在默默耕耘的阿康會否感到羨慕？他說：「一個男演員由年輕時開始發展當然最好。你問我會否羨慕？我當然羨慕，如果我20多歲時有這些機會就好，但我當時不是這樣，命運就是如此。大家都是演員，只要給我角色，我就會好好地演，這麼多年來心態一樣，每個角色我都視為男主角去演。如果總帶悲觀心態演出，一定不會演得好，有時候轉換一下心態，堅持做好演出，這樣會過得開心一點。」

阿康12年拍攝《護花危情》時有包包面，難怪被監製告誡要減肥。 （網上截圖）

阿康自言已累積多年演戲經驗，認為現在正是成熟的黃金時期。「我20歲的時候，大家都說30歲才有男人味；到我40歲了，男人味開始散發，但現在又力捧年輕的演員，怎麼辦？我思想開始成熟，就算不做男主角，也可以做個出色的配角！」

為家人強身健體

阿康一家六口熱鬧又溫馨，他亦會凡事以家人為先。（FB圖片）

三姊弟出世時的照片拼在一起，相似得猶如三胞胎。（FB圖片）

現年40歲的阿康外表非常年輕，他直言全靠做運動，有良好體魄才能夠好好照顧家人。「養兒一百歲，長憂九十九。有兩個孩子時，我計算過60歲便可退休；但現在有第三個孩子，就要64歲才可退休。我以前只愛吃火鍋，完全不做運動，直至十年前拍攝《護花危情》時，監製劉家豪訓斥我不要再胖下去，從那天起我開始跑步。有了下一代，更自覺若保養得不好，將來如果患了重病要家人照顧，太太已經照顧三個小孩，還要照顧我？所以我常說，我的身體已不屬於我，是屬於他們，一定要小心保護好身體。」