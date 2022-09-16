瘋狂賽程 ，影響英超爭霸；曼城強攻 ，作客狼隊應勝

今年應是英超有史以來，最難預測冠軍誰屬一年。因為遷就季中聖誕舉行世界盃，賽程本來已經密集；加上日前英女王逝世，上周全部比賽已經延期，連帶部分歐霸和本周賽事都要改期。

賽程大兜亂之下，10月份，甚至世界盃前有機會出現一周三賽；加上不少大球會都有國家隊成員，世界盃後傷兵和狀態問題，將會左右爭標局勢。

要了解賽程密集如何影響球隊表現，只要看雲加時代的阿仙奴就可知一二。

聯賽延期，對於部分球員卻是好事。例如C朗，有足夠時間休息下，昨晚在歐霸入波協助曼聯贏波，如果一周多賽，恐怕對於37歲，即使不是正選的他來說也非常吃力。（圖片由作者提供）

當年在雲加治下，每年兵工廠都是爭標份子，不論聯賽或盃賽，往往在聖誕賽程過後，阿仙奴仍是四線作戰。不過，正因為賽程密、比賽多，每到2月，阿仙奴就由爭四冠或三冠，淪為四大皆空。

比賽頻密又兵源不足，如果加上輪換失當，爆冷不足為奇。

英超以往開季尚有時間給球隊調整，但今季竟然在第五輪已經開始周中快車，可想而知賽程需要多緊密。

而歐洲各大聯賽為配合四年一度世界盃首次改在年底舉行，也因此被迫調整賽程。

歐聯更將小組賽安排在8周內完成，是歷年來最密集的賽程。





利雲度夫斯基面對舊東家拜仁，全場浪費機會無波入，當時反臉離隊，比賽過程難免戚戚然；反觀夏蘭特，對多蒙特入波，賽後還能與舊隊友領隊職員有說有笑，證明他人緣夠好。（圖片由作者提供）

過往歐聯小組賽每場比賽之間都會間隔至少一星期的時間，讓球隊在歐洲賽和聯賽之間進行調整。

但如今，為趕在11月20日世界盃開鑼前結束小組賽，所有參賽隊伍將於8周內進行6場賽事。

過程中還有國際賽期、國內盃賽、補賽，密密麻麻，球隊根本沒有休息的空間。

哪幾隊球隊影響最大？包括車路士、利物浦和曼聯，兩輪聯賽都被延期，代表他們之後的幾乎肯定會出現一周三賽；曼城、阿仙奴和熱刺，各有一場聯賽被延期，而兵工廠更有一場歐霸賽事是改期，後續同樣有一周多賽的隱憂。

曼城憑夏蘭特的一個金球入波，在歐聯逆轉多蒙特；夏蘭特這個入球，有伊巴的影子，也充分顯示出他的足球智慧和身體質素。他如果能把握機會，金靴獎絕對是手到拿來。（圖片由作者提供）

雖然，強隊應該是兵多將廣，足夠應付多條戰線；但是否輪換，取決於領隊的風格，例如干地在歐聯就因為只換了孫興慜一個，結果球隊疲態盡露下，末段失守，輸波而回。

而且世界盃賽期不短，大球會國腳又多，如果殺到淘汰賽，甚至4強，當世界盃結束後，這班球員恐怕未必有足夠狀態應付加長的賽季，甚至受傷，影響部署。

但強隊畢竟還是有優勢，曼城和利物浦體系成熟，還是前四必然選擇，熱刺今季進步快，保住歐聯席位應該無問題，至於車路士、阿仙奴和曼聯，要爭最後一席，就看誰的傷兵和狀態能維持得最好了。

過往幾年英超要取得九十分以上，甚至一百分才能奪冠的情況，今年未必出現。當賽程密，傷兵多，爆冷賽果絕不會少，預計有30分的失分空間下，84分取得冠軍也合情合理。（圖片由作者提供）

本周焦點

曼城作客狼隊，看似強弱懸殊，但狼隊今屆雖然進攻無力，但防守不錯，暫時只失4球，是聯賽最少，如果要守波，曼城想贏未必會輕鬆。

不過，夏蘭特加入之後，曼城進攻板斧多，不似以往面對死守球隊老鼠拉龜，如今多了一個高波戰術，要破密集也有辦法，所以曼城贏面還是較大。

狼隊簽入迪亞高哥斯達，為了宣傳，狼隊安排迪亞高拖著幾匹真狼拍了一個廣告，連迪亞高自己都表示嚇壞，想出這條蹺的公關仁兄真是腦筋有問題。（圖片由作者提供）

另一場熱刺迎戰李斯特城，羅渣士恐怕又要吃多一場敗仗。

熱刺在歐聯雖然輸波，但其實踢得不差，只是干地沒有做好輪換，讓球員太疲勞；今場面對李斯特城，估計干地應該會調動正選，為博出場機會，必定博盡，可望贏波而回。

李斯特城自從泰國班主意外去世後，領導層管理水平不斷下滑。近年為了省錢，不斷賣人，所以即使落敗也未必會炒羅渣士，畢竟賠償之後又要請新領隊，所費不菲。（圖片由作者提供）

還有一場較有看頭的是莫耶斯帶領韋斯咸再度回歸愛華頓。

其實今季的韋斯咸表現並不差，不少賽事都是被吹罰，或者末段失球，但整體實力不弱，只要看歐協盃的表現就知道韋斯咸有能力贏波。

反而愛華頓今季仍未贏過波，林柏特沒有戰術的弱點在此暴露，球員在場上有如盲頭烏蠅，沒有焦點，踢得非常鬆散。

今場只要不犯錯，韋斯咸應該可以贏波，除非又出現多個誤判，否則愛華頓失分，連帶林柏特都有機會執包袱。