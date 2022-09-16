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16/09/2022

【FOCUS】「三架馬車」全勝預期　細節暗藏表面光鮮

#破7 #降息 #三架馬車 #新能源汽車
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　　2.6%(巴克萊)、2.7%(野村)、2.8%(惠譽)、3%(摩通、高盛、瑞銀、澳新)、3.3%(渣打)、3.5%(花旗)……一眾大行紛紛下調中國2022年增長預期之際，離岸、在岸人民幣時隔逾兩年再次前後脚「破7」，周五(16日)揭盅的「三架馬車」8月表現全數勝預期，能否逼退寒意？

 

高溫炙烤，單月固投錄春節後最低

 

　　整月鳴響「高溫預警」、20省錄得突破歷史極值溫度、自1961年以來最熱的8月，炙烤下的中國經濟表現如何？國統局今早公布，當月工業增加值按年增4.2%，優於市場預期的3.8%(7月增3.8% VS 預期4.6%)；不過，多地工業限電的影響仍從按月下降的水泥、粗鋼、汽車、集成電路、原煤、原油等產量可見一斑；唯一亮點是新能源汽車，8月單月產量突破71萬輛大關。

 

 

　　再看萬眾矚目的社會消費品零售，8月按年增5.4，大勝市場預期的3.5%(7月增2.7% VS 預期5%)；但此主要得益於去年8月的低基數效應，實際金額僅按月多388億元。跟房地產有關的家電、家具、建築裝潢材料銷售額齊按月下跌，非必需品類的通訊器材、金銀珠寶銷售額亦雙雙下跌。

 

　　而最能凸顯標題數字「表面光鮮」的，無疑是首8月固定資產投資，按年增5.8%，優於市場預期的5.5%(7月增5.7% VS 預期6.2%)。但看真些，8月單月實際投資額僅4.7萬億元，為農曆新年後最低，更遠遜6月單月的6.5萬億元。

 

經濟回穩向上優先，人幣下站7.2

 

　　至於房地產，反映需求端的銷售面積繼6月回暖後，連續第二個月未能重上萬平方米大關，市場傳聞，最高層已拍板同意除北京、上海、廣州、深圳這四個一線城市外，其他地方政府放鬆購房限制；消息人士最新稱，一線城市廣州擬放行新樓價格最高可下調20%。

 

　　為了刺激貸款需求，國有六大行周四(15日)已同步下調存款基準利率，為2015年10月以來首次；加上人民銀行上月時隔半年再宣布MLF(中期借貸便利)政策利率降息10基點，理論上兩者都為未來LPR(貸款市場報價利率)進一步下調提供空間。

 

 

　　然而硬幣總有兩面，中美貨幣政策基調一鬆一緊，已令境外機構投資者連續7個月減持境內債券，累計規模達5003億元；而盡管央媽連續17個交易日將人民幣中間價設置於遠超市場預期(周三達598基點創記錄，今日為528基點)維穩，離岸、在岸兌美元前後脚仍時隔逾兩年再跌穿7算，下一個考驗直指7.2，顯示確保經濟回穩向上為當前首要目標。

 

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