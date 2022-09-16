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16/09/2022

職業博覽人頭湧湧，餐飲零售業職位急增？僱主：暑假過後或現人手荒

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  • 邱力迅

    邱力迅

    Moovup好工速遞共同創辨人，帶領Moovup團隊透過科技實踐使命並推動社會及行業發展。Moovup好工速遞是一個前線及營運職位求職平台，希望透過為前線人員提供不同的工作機會藉此提升生活質素。邱先生擁有豐富的營運、法律及財務管理經驗，他曾任瑞銀投資銀行香港及台灣股票資本市場部執行董事、香港嘉里地產公司上海副總經理及香港司力達律師事務所律師。

     

    HR唔易做

    本欄隔周三更新

　　Moovup於7月中旬參與由香港貿易發展局主辦的第31屆教育及職業博覽，為大眾市民提供大量有關前線行業的職位空缺資訊，同時向到場人士介紹Moovup工作配對平台，讓正在求職或有意轉職人士了解更多求職選擇。

 

（圖片由作者提供）

 

　　為期4天的第31屆教育及職業博覽在香港會議展覽中心舉行，香港書展2022亦同期在鄰近舉辦，吸引眾多學生及公眾前往，令整個會展中心人頭湧湧，非常熱鬧。比起2021年，參加教育及職業博覽的人數明顯增加，而且比去年更熱心了解及申請。今年參與的機構亦比往年多。

 

　　第五波疫情進一步紓緩，餐飲、零售及物流等前線行業的僱主近期大幅增加人手，林林總總的職位空缺為不同背景的求職人士帶來大量就業機會。Moovup在場內向大眾介紹平台上16大前線工種、招聘情況、工作申請步驟等資訊，更展出部分熱門職位空缺，方便求職者查閱及申請工作。不少人對Moovup招聘平台感興趣，並即場下載試用。

 

　　這次博覽Moovup更有機會夥拍麥當勞人力資源部，由麥當勞派出人事管理專家向到場人士提供即場面試及履歷指導，協助求職者撰寫理想履歷，並提供求職貼士，讓求職者更好裝備自己。而麥當勞送出的紀念袋亦很受求職者歡迎，除了一眾求職者喜歡，連參與博覽的其它機構的人員亦會特意前來，希望可以拿到紀念袋！

 

（圖片由作者提供）

 

　　我們通過博覽亦向不少僱主了解了他們的聘請計劃。由於市場好轉，很多僱主都希望繼續增加前線人手，想做更多的生意。暑假過後，他們認為人手短缺問題或會更嚴重，所以希望能夠盡早聘請更多人手。

 

　　Moovup平台目前每月有超過15萬活躍求職者，希望求職者可體現「搵工就係咁簡單」，亦希望僱主「搵人一樣咁簡單」。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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