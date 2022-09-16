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16/09/2022

無五辛素菜！香噴噴「沙茶金菇粉絲素燉牛肉」，粉絲索盡惹味醬汁，正！

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    藍婷

    藍婷｜活得精彩創辦人暨總導師｜企業・個人形象禮儀教練 | 著書及專欄寫作者 | 素食力行者｜曾經在香港、泰國、台灣學習素食烹飪｜疫情兩年來自製了100個公益素食食譜｜2022年取得《國家素食廚藝師》培訓證書 | 願境是素走疫境，素造健康，活得精彩！

    素心Cook

    逢周五刊出

Photo: 由作者提供

　　與肉食朋友外出食飯，總會遇到「好心人」，例如大家點了一味沙茶金菇粉絲牛肉煲，朋友非常熱心怕素食是「無啖好食」，於是好落力鼓勵你不吃牛肉也可以只吃金菇、粉絲！這朋友認為大家一起吃才夠開心！

 

　　這樣的情形，不少素食朋友都遇過。有些朋友就是覺得很怕這樣，朋友好意，如果拒絕又好像不給面子。這種場面，我們素食者當然見不少遇不少。

 

　　其實，在這情況下，如果可以的話，不妨借勢向大家分享一下甚麼叫做「碟邊菜」，有些素食者仍然會食碟邊菜，有些有自己原則的就會斷然拒絕。畢竟可以跟大家輕鬆分享，吃與不吃沒有對錯之分的，只是選擇，等於愛食牛肉的人不會食全熟牛肉，都是因應個人喜好的選擇；如果說要一起吃才開心，那麼素食者可以回應：「見到大家又可以大家一起同檯食飯已經很感恩很開心，是否食同一碟菜已經不重要！」有些人總有個人意願，但自己也有自己的需要及選擇，實在不必要滿足的對方。

 

　　因為肉食朋友吃沙茶金菇粉絲牛肉煲，我今次特別做一個無五辛的素版本，素食版本分別只是換了素燉牛肉，同樣好味道！但更健康，無膽固醇，無添加劑，無反式脂肪。

 

**「素心Cook」是以「容易買、容易煮、好味道」為原則，分享「色・香・味・視・聲」煮意，更重要的是每星期堅持！！！但願可以遇到你、你、你來一起堅持！！！如果你想轉變生活飲食，想多吃素食又沒想到甚麼煮意，希望這個分享可以啟動你的靈感！鼓勵你不需要跟隨示範的份量，不妨多做多試，悉隨需要！過程就是你的得益！！！

 

 

「素心Cook」 Cook譜

 

 

名稱 :身有傷 貽親憂」（沙茶金菇粉絲素燉牛肉）（素燉牛肉提供：素茂有限公司）

 

風格：蛋素・無五辛

 

材料：（2人分量）

 

 

素燉牛肉    1／2包

金菇        1包

粉絲        1包

沙茶醬      2湯匙

紅綠椒      少許

 

調味料：

 

素蠔油膏    1湯匙

黃糖        1茶匙

麻油         少許

生粉         少許

水           1／2碗

 

做法：

 

　　1.    取出素燉牛肉解凍，解凍後取出一半分量，備用；

 

　　2.    金菇切開切段，備用；

 

　　3.    粉絲用水浸泡後剪碎，備用；

 

 

　　4.    熱鍋放油，放入金菇略炒；

 

 

　　5.    加入粉絲一起煮；

 

　　6.    倒入生粉水再煮；

 

　　7.    倒入調味汁料，將汁液略煮；

 

　　8.    倒入素燉牛肉一起煮，讓牛肉索盡醬汁，最後加紅綠椒粒，即成

 

 

味道：香口惹味，送飯一流！

 

難度：3分（10分為滿分）

 

願境：「健康營養」與「美味可口」不分家

 

註解：「身有傷貽親憂」-  出處：《弟子規》

愛護自己的身體就是對父母的敬愛，自己有責任不要使身體輕易受到傷害，免讓父母親憂慮。（曾子曰：「身體髮膚受之父母，不敢毀傷」）

 

 

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