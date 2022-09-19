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19/09/2022

上次吃的鮑魚……

#鮑魚 #沒品 #請客 #失禮
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  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　「上次吃的鮑魚……」

 

　　這是我舅父經常說的話，在出席別人的飲宴上，他總是說自己在另一飲宴上吃的東西怎樣怎樣厲害，怎樣怎樣好吃，潛台詞就是面前這頓飲宴、這隻鮑魚如何不濟。

 

（iStock）

 

　　即使他沒有這樣的意思，但聽在別人耳中，尤其是主人家，就更不是味兒。以為這是上一代老人家，人又膚淺，見識亦少，才說出這樣的話。怎知出自一個文化產業的高級知識分子口中，則有點不知所措。

 

　　我們在一個私人場合，吃著飯，吃的雖不是鮑參翅肚，卻都是名廚功夫菜，道道精品，可說拍案叫絕。

 

　　就在大家興高采烈之際，他突然說最返去了一個宴會，有位名媛跟名㕑學識了煮鮑魚，包了一個私人會所請客。不用說，當然包括他了，也當然吃鮑魚了。

 

　　名媛給每位客人準備了一隻16頭禾麻鮑魚，還有兩、三隻三頭鮑，切開讓各人品嚐。他說大家早已吃得很飽，到吃鮑魚時已經七七八八，刀切下鮑魚，刀也給「黏」着，真的糖心。他說真的落重本了。

 

　　擺明是Show Off了，為甚麼要說？名媛、名廚、鮑魚、私人會所、3頭、16頭、糖心……全部都代表名氣、金錢、矜貴，說出來就是我才夠格。

 

　　其實這個經驗沒有甚麼大不了，要說出來，就是演野。算，你有你講，也沒有甚麼問題，但問題的是講的場合。你正被邀請吃飯，這樣說是否暗示今晚宴會的食物不夠格？

 

　　我瞄了主人一眼，他低下頭，自飲自酌，沒有搭話；其他人也和我一樣，沒說甚麼，只有他滔滔不絕，把每一個細節都說出來，而且翻來覆去說了兩三次，樂此不疲。

 

　　這是甚麼心態？不就是錢作怪。名媛、名廚、鮑魚、私人會所、3頭、糖心……這些名詞都和名利金錢掛勾。和它拉上關係，就當自己高人一等，比別人優秀。

 

　　試過有個超級富豪請吃飯，在福臨門為每人點了二両清湯翅，條條銀針粗的翅，他自己沒吃，說他經常吃，叫我們試試。他不吃，可以有不同理由，但這樣說，又無禮又失禮。

 

　　另一次到一個更有錢人的公司吃飯，他私人辦公室佔一整層樓，其中一部分是請客區。奉上的是鮑魚，他自己不吃，說今天想吃得清淡些。他不吃，可以有不同理由，但這樣說，得體有禮。

 

　　沒錢，不代表甚麼；沒品，才是甚麼！有錢，亦不代表甚麼；但沒品，就是甚麼！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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