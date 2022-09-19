  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

19/09/2022

台東6.8級強震 至少1死43傷 威力如8顆原子彈

#台灣 #台灣地震 #花蓮 #玉里鎮 #池上鄉 #高寮大橋 #高寮大橋 #台東
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】台灣台東縣繼周六（17日）晚發生6.4級地震後，昨（18日）午再發生6.8級地震，震央位於台東縣池上鄉，震源深度7公里，全台有震感，有專家指威力如8顆廣島原子彈。重災區花蓮至少造成1死43傷，玉里鎮一間水泥廠1人被壓斃；一幢樓房倒塌，被困4名居民一度被埋幸獲救；高寮大橋扭曲斷裂，3人連電單車墮橋；台鐵東里站月台雨棚崩坍擊中致部分列車出軌；赤科山山崩致道路中斷約400名遊客被困。台灣氣象局指，昨地震才是主震，警告未來兩天或出現5級餘震。

 

 

　　台東縣於昨午2時44分發生6.8級地震，由於周三是921大地震23周年，且餘震不斷，不少台灣民眾勾起當年恐怖回憶。花蓮昨多處出現災情，當地7,000戶停電，各地派遣支援隊赴台東救災，花蓮當局公布玉里、富里及卓溪今天停工停課，當地截至昨晚7時，至少1死43傷。

 

花蓮重災 水泥廠工人遭壓斃

 

　　玉里鎮酸柑大禹里一間水泥廠，一名工人進行集塵器拆卸工作時遭壓斃。而玉里鎮一幢樓下是便利店、樓上兩層是住宅的建築物亦倒塌，現場煙霧瀰漫，民眾尖叫走避，有私家車被壓着。4名店員自行擊破窗戶逃生，搜救人員救出被困房東夫婦和一對母女，他們意識清醒。

 

　　玉里鎮高寮大橋斷成多截，3名鐵騎士連車跌落20米深橋底，消防將他們救出，幸均沒大礙；東里車站月台部分雨棚崩坍，壓到一輛台鐵致其3節車廂脫軌傾側，車上20人安全爬出離開。赤科山發生山崩致道路中斷，山上無電及失去電話訊號，約400名前往觀賞金針花的遊客被困。

 

桃園市有室內羽毛球場天花倒塌，兩人被擊傷。(網上圖片)

 

　　桃園市有室內羽毛球場天花倒塌，閉路電視可見多名民眾在場邊休息，眼見天花板突如瀑布般「瀉下」落荒而逃，惟兩人走避不及被擊傷。

 

　　台東在前一晚才發生6.4級地震，兩次強震間發生77次餘震。昨午1時曾發生5.9級震；6.8級震後，至晚上7時30分期間出現48次小規模餘震。

 

前一晚「前震」 昨為「主震」

 

　　台灣氣象局指，6.8級地震才是主震，之前全部是前震，地震中心主任陳國昌解釋，過去有關地區沒發生大規模地震，直到前晚「突有一個破裂出現」引發6.4級強震，後續不斷產生破裂釋放能量，直到6.8級主震出現才一次大量釋放。他指，2018年花蓮地震也有類似情況，當時整個地震長達1個月，但認為今次不會這樣久，主因是其碰撞點在菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊內側，但強調目前仍不能排除有更大規模地震出現，只是機率相對較小。預期未來兩天內，仍可能出現5級以上大型餘震，以及規模3到4級的中小型餘震。

 

　　台灣氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋表示，6.8級地震威力等於8顆廣島原子彈，預計未來餘震恐達6.3級；他又指前震之後發生主震，全世界都有類似情況，日本311地震規模達9.1級，之前也發生過7.3級地震。

 

　　香港天文台指，台灣昨地震期間，接獲逾10名市民報告感到輕微震動，維持數秒。日本氣象廳一度向沖繩的宮古島、八重山地方發出海嘯注意警報，美國海嘯預警系統亦曾發出警報。

 

 

轉載自: 晴報

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#台灣 #台灣地震 #花蓮 #玉里鎮 #池上鄉 #高寮大橋 #高寮大橋 #台東

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

etnet.com.hk