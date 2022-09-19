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19/09/2022

專家倡寬檢疫 歐家榮：政府積極考慮「0+7」

#許樹昌 #通關 #入境檢疫 #歐家榮
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　　【晴報專訊】確診昨回落至7,322宗，向國際開關呼聲續升。政府專家顧問許樹昌預料，單日確診或徘徊在低4位數，倡政府考慮縮短檢疫及取消來港者登機核酸陰性要求。衞生防護中心承認中秋後未見反彈，政府方向一直是提升與國際接軌，正積極考慮「0+7」；但取消登機前驗核酸需先評估承受能力。

 

當局指積極考慮「0+7」檢疫方案，而取消登機前驗核酸則要先評估風險。

 

　　昨日本地有7,190宗確診，輸入個案則有132宗。多23人離世，年齡介乎58至94歲，創4月以來新高；2人死因料與自身病相關。

 

23患者亡 4月以來新高

 

　　許樹昌指，本港病毒繁殖率低於1，疫情向下，參照新加坡經驗，料單日確診維持低4位數，但「沒可能跌至3位數」。隨接種率及混合免疫上升，若無新變種，冬季大爆發風險不高。他倡再觀察1、2周，若確診續跌，可考慮放寬入境檢疫期至「0+7」，並建議取消來港者上機前核酸陰性要求。

 

　　傳染病處首席醫生歐家榮承認，中秋後疫情未反彈，按7日移動平均數，本月2至8日本地每日約1萬90宗個案，達到頂峰，至本月11至17日回落到日均7,783宗個案，正觀察是否已入「平台期」。輸入方面，95%個案在抵港頭7日發現，日均約150人陽性，佔抵港者3%、整體確診者的1.5%至2%，屬穩定水平，且無黃碼及紅碼旅客違規。

 

　　歐指，政府方向一直是提升與國際接軌，且「愈快愈好」，正檢討「3+4」數據及考慮「0+7」方案，惟須大量前期工作；且因未掌握登機前驗核酸阻截率，若取消核酸或增輸入病例，要視乎隔離設施承受能力及風險評估才能決定。

 

　　行會成員林健鋒指，若待年底至明年初放寬檢疫已「太遲」，擔心更多國際盛事將取消，損害本港國際形象。

 

　　醫衞局局長盧寵茂早前指放寬社交距離條件之一，是公院服務「起碼回復8成」。對計算方式，醫管局總行政經理何婉霞指，疫下不少非緊急、日間及門診服務有調整，惟各院情況不同，不會有「一刀切」數字，但會保持機動性調撥資源予不同病人。另BA.5升至佔總個案74.8%，5院舍有6人染疫，69人要撤離。

 

轉載自: 晴報

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