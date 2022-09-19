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19/09/2022

由一個極簡單的計劃開始

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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　曾經收到一位網友pm，講述他一個投資想法。若你未有一個投資計劃，仍處於「投資只為賺點外快」的階段，甚至還未開始投資，值得了解一下。

 

網友(一位投資初哥)：

 

　　止凡兄你好，小弟早前剛開始看你的blog與學習理財投資，以財務自由為最終目標。我近期想計劃一個長期投資，希望自己與父母能提早退休。這計劃主要每月定額少量投資，望到老年或中年有足夠被動收入以維持生活質素。

 

(iStock)

 

　　思前想後，我決定研究公用股，一來它們與政府有合約保證，回報穩定。二來不少公用股也涉足海外市場，將來或有一定發展潛力。我製作了一個excel檔，當中我以每月$2000(每年$24000)為例，發現中電(00002)股息回報最好。當然只利用了昔日數據，亦假設了其他因素不變。

 

　　雖然起初回報不多，但到數年後開始見股息威力，而且還未計及股價上升與股息再投入的威力。這預期讓我滿意，想問這種計算與思維是否正確？

 

止凡意見

 

　　當時我也看了這位網友的excel檔，亦給了回覆。感覺上，他的excel計算非常簡單，只是些月供股票的公式，投資實戰當然複雜得多，單是每月定額所買得股數亦會受股價上落而影響，變數不少。

 

　　網友於excel內比較了好幾隻公用股，包括中電、港燈(02638)、港鐵(00066)、煤氣(00003)等，比較它們過去的股息回報，因而得出中電股息回報最好的結論。然而，雖然過去的數據是很好的參考，但不要忘記當預測未來的盈利或股息時，過去的盈利能力有多少會出現變化。

 

　　例如，中電、港燈與政府簽定的合約，每五年就會被檢討一次。以前曾以13.5%作為准許利潤，後來減為9.99%，如今只得8%。這個准許利潤正是它們的盈利能力來源，這數字在變化，投資者拿過去五年、十年的數字來比較，未必太準確。

 

　　談到公用股，網友把一籮公用股集起來比較一番，似乎未有好好掌握及了解它們各自的生意模式。事實上，每一家都有著不同的模式。例如中電、港燈靠利潤管制合約，中電有海外業務部分，而港燈則似一隻本地REITS一般派息。煤氣則未受政府規管，卻壟斷了市場，亦有一部分生意來自內地天燃氣業務。至於港鐵，車費收入算是公用部分，但不少盈利來自物業投資，與地產息息相關。

 

　　因此，實際投資絕對比網友的認知更複雜。不過，網友先定了這個計劃，也是一個好開始。執行計劃過程時，一面增長財商，一面優化，比無計劃方向而炒炒賣賣的散戶好得多。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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