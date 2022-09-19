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19/09/2022

打工非新世代首選！科企招募新世代兩大重點：提供有意義工作、公平薪酬

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　　疫情改變了不少上班族對工作與生活的想法，20、30歲的新世代也更希望追求人生意義，打工未必是首選，間接令全球出現人才荒。

 

　　科企SS&C Blue Prism全球30%的員工在35歲以下，其亞太區人力資源主管羅秀嫦指出，正考慮再招聘多20%的年輕人才，來支援新的發展。

 

隨着年輕一代陸續投入職場，到2025年，全球Ｚ世代將佔勞動人口約27%。（資料圖片）

 

　　疫情下不少企業急於數碼轉型，科企生意發展機會普遍比其他行業高，發展低代碼和雲端應用程式的解決方案的SS&C Blue Prism，相信人才是業務的核心，更視招募和培養年輕人才為擴展及繼承業務計劃的一部分。

 

了解市場趨勢 助規劃產品服務

 

　　事實上，據世界經濟論壇資料顯示，Z世代佔全球總人口逾30%，到2025年將佔勞動人口約27%。

 

　　同時，全球科技格局轉變快速，不斷創新是科企在商業發展中獲得新想法的關鍵。「我們一直在尋求具有創新想法及科技知識的年輕人才，與經驗豐富的專業人士協作，共同創新顛覆舊有技術及模式。」

 

　　羅秀嫦表示，這個年齡層也代表了不同行業很大部分的消費者。因此，對各企業來說，聘得年輕人才，有助更了解市場未來的新需求及趨勢，與規劃發展產品或服務有很大關係。

 

　　然而，年輕人對世界充滿好奇，離職率普偏比30、40歲高，不過，只要真正願意了解年輕人需要，他們一樣願意留下來。

 

　　羅秀嫦坦言：「我們需要明白，年輕人才正試圖在不斷上漲的樓價和急劇的通貨膨脹中，建立自己的獨立性與家庭，同時以『財務獨立，提前退休』為目標。」她相信，年輕人才期待一個可以為他們提供被視之為公平的機會。「簡而言之，我認為有意義的工作和公平的薪酬，是吸引年輕人才時要解決的兩個首要問題。」

 

受良好教育 對社會環境有想法

 

　　不可忽略的是，被視為Z世代的年輕人，他們成長於一個科技快速發展的時代，獲取教育、服務，甚至與人溝通都是在虛擬中進行，因此，他們非常適應數碼化和全球化。同時，隨着社會富裕和穩定，與前幾代人相比，現今年輕人可能更容易接受教育，因此他們對社會和環境問題更有想法。

 

　　老一輩人視穩定工作保障為生活先決條件，但在以上社會環境下成長的年輕人，往往更會思考工作的意義和價值，以及它如何影響他們的個人生活。因此，他們需要的不僅是職業生涯中快速成長，更需要在工作之外進行有意義的活動。「簡單而言，工作對他們來說不是生活的全部，只是生活一部分。」因此，他們在選擇工作甚至職業時，考慮因素會包括靈活選擇、持續學習和發展機會、決策自主權，以及與公司以至社會的融合。

 

 

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