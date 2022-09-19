疫下缺訓練或令認知障礙長者病情惡化！女青推「五感寶盒」認知遊戲，助延緩腦退化

本港現時每3名85歲以上長者，便有1名患認知障礙症。惟疫情令不少長者中心認知刺激訓練服務暫停，恐令患者病情惡化。香港基督教女青年會2020年設計「五感寶盒」，以35個生活化的認知遊戲，刺激患者五感，讓照顧者可在家中訓練患者。而女青與理大為期2年研究發現，多感官認知遊戲有助延緩腦退化和改善患者情緒問題等，未來將推共37個遊戲和提供更多工具的「五感寶盒2.0」。

女青將推出有37個遊戲的「五感寶盒2.0」，有一千份免費套裝給照顧者及業界認領。

香港理大護理學院助理教授過培健解釋，認知障礙症患者不但難應付日常事務，亦對熟悉環境感困惑、難喚詞運算、喪失記憶、及有情緒和行為改變。惟病情由初期發展至晚期可耗時達10至15年，且沒有藥物可根治病情，患者只可靠改變生活習慣、進行認知刺激訓練等，延緩病情惡化。

讓患者疫下在家訓練

現時認知刺激訓練大多是要患者到長者中心，由社工等專業人士帶領，參與刺激思考、注意力和記憶力活動，並發掘強項和剩餘能力。惟持續近3年疫情，令不少認知刺激訓練暫停。香港基督教女青年會於2020年設計並生產「五感寶盒」，把刺激五感的訓練寓於遊戲中，設計了35個素材生活化的認知遊戲，如訓練記憶力的「過目不忘」記蔬果遊戲，讓照顧者在家訓練和鼓勵患者。

女青與理大護理學院於2020年9月至今年9月，對比兩組分別有120名參加及沒參加每周3節、每節45分鐘「五感寶盒」訓練的患者及其照顧者。

認知能力情緒均改善

結果發現，訓練組患者的認知能力分數，在訓練3個月後，由12.45升至13.39；相反，對照組則由10.82降至8.96。相關研究反映，訓練有助延緩認知能力退化，患者情緒及行為問題、生活質素均有改善。訓練組的照顧者也更相信照顧患者是回饋父母的方法而非負擔，正面感受增，更促進彼此關係。17名照顧者更在焦點小組反映，能輕鬆把寶盒的訓練融入日常，如購物時讓患者辨認物品，助患者加深對個人能力的理解等。

女青耆年服務部總主任韓慕琼指，疫下困獸鬥，照顧者較易聚焦在患者的弱項，導致彼此關係變差，而寶盒正可透過提供互動機會，改善此情況。團隊將推出有37個遊戲，包括18個經改良和新增的感官遊戲、及提供彩色木棒等的「五感寶盒2.0」；有一千份免費套裝給照顧者及業界認領。