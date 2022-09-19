虛擬設計師Samuel Jordan大成功啟示：10年前不存在的職業，現今成為年輕人暴富捷徑！ 元宇宙真是未來關鍵字？

經濟形勢不那麼樂觀的時候，大家總是很關心年輕人未來的工作和發展機會。

不過也不用過分擔心，機會並沒有消失，只是出現在不同的地方。如今科技發展日新月異，時不時就會冒出一些你可能以前從來沒聽說過的，甚至讓你覺得不可思議的職業。

數字時裝設計師Samuel Jordan來自美國佛羅里達，22歲時憑藉為Roblox平台的遊戲設計配飾、錢包等虛擬物品，一年總計賣出2,500萬件，淨賺了100萬美元。

（圖片由作者提供）

Samuel Jordan 12歲時第一次開始玩Roblox，他覺得這是一個年輕人可以遊玩、閒逛、社交的虛擬空間，成長的速度很快，未來潛力很大，於是興致勃勃地加入了虛擬物品的設計。

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他原本是一名時裝設計師，後來發現在Roblox上設計虛擬服裝也會很受歡迎。截至2022年3月，他設計的虛擬服飾總共賣出了2,300萬件，其中包括設計形態很新穎的頭戴、帽子等等其他的裝飾品，用在玩家的虛擬人物身上。 2021年全年，光是銷售虛擬物品，Jordan就賺了100萬美元。

Jordan說Roblox上沒有固定的套路，有一百萬種方法可以自由創造，甚至在上面創業。工具都是現成的，只要有想法，就可以立刻開始行動了。

他的作品於2019 年被Roblox創作者計劃收錄，從此走上了職業道路。成功後還成為了Burberry、Stella McCartney和Forever 21等知名品牌的聯名設計師及數字設計顧問。

被《Forbes》報道為 2018 年全球第二高薪模特兒的 Karlie Kloss，不但為自己打造了國際知名的模特兒身分，在她美麗高雅外表下，亦是一位科技企業家。在 2016 年於紐約大學攻讀電腦科學及編碼學位後，Karlie 創辦了Kode with Klossy課程，讓更多年輕女性免費學習編碼。這位美貌與智慧兼具的女強人，作為最Geek的超模，也在今年迅速投身到元宇宙中，與Roblox社群設計師們共同打造了5家虛擬時裝快閃店，發起了名為 “Fashion Klossette Designer Showcase” 的元宇宙活動。

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僅Roblox平台就展現出數字時尚的發展潛力，Roblox的全球合作VP Christina提供了一組數據：2021年，Roblox數字時尚設計師共設計了2,500萬件虛擬物品，每5位日活躍用戶中就有1位每天更新著裝的用戶。

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這麼來看，今天的虛擬設計師，是不是就是10年前的Instagram, KOL玩家呢？虛擬設計師這一類職業，背後的產業是元宇宙。

根據市場研究公司Emarketer的調查，至2022年，全球遊戲玩家的數量將超過30億，已經占到世界人口的三分之一以上。以此趨勢，玩家虛擬分身的虛擬服裝、配件等的需求將愈來愈龐大。目前，虛擬服飾的目標群體主要是Z世代的數字原住民。

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隨之而來顯現出人才缺口，虛擬服裝設計師在某聘上也開出高達5萬-10萬的月薪，從招聘要求上看，需要有遊戲、動畫、數字人相關的從業經驗，也需要有CG建模、CLO3D、編程等技術的門檻要求。

麥肯錫認為，到 2030 年，元宇宙有可能創造5萬億美元的經濟價值，它將成為改變人類生活和社交方式的底層技術。看來還真是值得期待呢。

如果元宇宙真的是未來，那麼今天投身其中的這批小眾群體，會伴隨著產業的擴大而快速成長起來，未來發展空間不可小覷。

也許，大學生們，是不是也該看看這其中的機會呢？因為，當虛擬世界到來的時候，定居在哪個現實的物理世界就不那麼重要了。

在你的身邊，是不是也有一些10年前不存在，不起眼的職業呢？