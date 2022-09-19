豪華餅店結業｜九龍城半世紀老字號月底告別！5大名物推介：日賣3千熱辣辣酥皮蛋撻／碩果僅存懷舊花卷／發哥至愛合桃蛋糕

近日香港老店結業潮不斷，繼早前快樂餅店結業後，近日九龍城區老字號之一的豪華餅店亦宣布即將於10月1日結業！陪伴區內街坊走過近半世紀的豪華餅店已有48年歷史，以其酥皮蛋撻、花卷以及瑞士卷等港式懷舊麵包聞名，連發哥周潤發、蔡瀾和蘇施黃都是豪華餅店的擁躉之一。結業消息一出，不少街坊和粉絲都蜂擁而至，作最後支持。趁離餅店結業還有兩個星期時間，以下為大家介紹餅店的一些必試名物！

（圖片來源：豪華餅店／Facebook）

舊式麵包櫃、紅磚牆身、傳統裝潢……走在衙前圍道，總難免被豪華餅店的外觀吸引，這間老餅店由周氏夫婦於1977年創立，早於啟德機場仍未搬遷時，餅店已在區內累積不少人氣，當年不論是接機、送機的人，還是旅客，都會光顧餅店，至後來機場搬遷，九龍城亦由香港的運輸樞紐逐漸變成舊區，即使人走茶涼，周氏夫婦亦堅持營運餅店，麵包師傅於店後的工場每日以人手製造，絕不使用中央工場。

可惜老店總是敵不過時代巨輪，豪華餅店日前於門外貼出告示，指將於10月1日停止營業，同時亦答謝街坊48年來的支持。餅店職員表示，由於老闆夫婦年邁，子女亦學業有成，因此無意接手餅店，最後只好決定結業，告別街坊。

豪華餅店名物1：日賣3,000個！馳名酥皮蛋撻

（圖片來源：豪華餅店／Facebook）

說到豪華餅店的名物，排第一的當然是他們的馳名酥皮蛋撻！豪華餅店的蛋撻做法十分講究，蛋漿除了選用本地雞蛋，亦用上了貴價奶粉和法國忌廉，而酥皮更是由麵包師傅人手摺疊成108層，難怪食落份外鬆脆；據說高峰期時，豪華餅店的蛋撻曾每日賣出逾3,000個，當中發哥、蔡瀾和蘇施黃亦是其捧場客！

豪華餅店名物2：份量十足！懷舊花卷

（圖片來源：cowing／Openrice）

除了酥皮蛋撻，花卷亦是豪華餅店的名物之一。花卷其實是瑞士卷的一種，由原味、班蘭、朱古力、咖啡瑞士卷堆切而成，份量十足，加上濃郁花生醬和香滑忌廉，口感味道豐富，是必吃之選。現時花卷已買少見少，想懷舊一下的朋友不妨一試。

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