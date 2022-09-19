多年前，香港有不少專營淡水河鮮的酒家，經常搜羅到大量靚貨。後來，難明何解（利潤不及做海鮮深？），執下一間，執下又一間。結果，如今，原本打正賣河鮮的「順德公漁村」，也要滲入龍蝦、象拔蚌、賴尿蝦及海魚了。

幸而，論養殖或野生淡水河鮮貨源，順德公仍是首屈一指。無他，因老闆陳柏佳有非常豐富的內地人脈，尤其順德一帶，熟客要品嘗甚麼特別的，落「柯打」，老陳多數有窿路揾到正斗貨色。

老闆仔陳基英（左）及大廚馮耀庭。

中秋過後，小弟大班為食鬼老友磨拳擦掌：「碌Sir，秋風起，乜都肥，可否來次山瑞花膠花錦鱔大餐？」

「易，等我即call陳老闆！」轉身就飛電。

「 得！半個月後嚟啦，一定班齊貨。」陳老闆好幫手貞姐實牙實齒應承。一周後，傳來菜單： 霸王羊肚菌大山瑞湯、順德佬大拼盤、獨頭蒜火腩扣花錦鱔、鮮荷葉棗蓉蒸大山瑞、鮑汁花膠扒、名廚茄汁大海蝦、風沙石歧乳鴿、礦泉水浸田園三蔬、奶黃流沙包拼黃金糕。每位$750至$800，視來貨市價而微調！

夠鐘，大隊為食鬼操到衛理道順德公。犀利！一入門口先參觀高檔貨色的大魚缸。魚王在劏呀劏。

魚缸陣容鼎盛，魚王密密手劏。

正斗肥鱔在「等客」。

老闆仔陳基英出迎：「碌Sir，肥水魚前日順德運到，肯定正，一半燉湯，一半荷葉蒸！」

未食先巡魚缸。龍蝦隻隻近五斤重，大大隻。生猛肥鱔游呀游，好似提議：「阿哥，我好肥美㗎，揀我啦唔該！」

事實，與其困在水缸中，不如早日上天堂也。好！下次到你！

上菜！先來順德佬大拼盤，合乎水準，但冇乜大驚喜。

第二味，見到佢出場已興奮，因大大個砂鍋上，白煙冒出，噴呀噴，一開蓋，山瑞加藥材味立即充斥全房，誇張。咪住！先打卡。厚厚山瑞裙邊令女食客大叫。哈，點解女性一見骨膠原物體就似……都係唔好形容嘞。

山瑞裙邊膠質奇勁，足以黐甩牙！

呢個湯，非常足料，加入羊肚菌、紅棗及雞腳燉，起晒膠，清鍋！

山瑞滾一滾，神仙企唔穩！

香噴噴彈牙花錦鱔。

又一令女食客尖叫的花膠扒。

紙短情長，都係集中講隻山瑞，鮮荷葉棗蓉蒸，加入大量青葱、蒜頭及薑片，邊食邊條脫衣舞，因體內溫度高升也！

地址：佐敦衛理道8號地下。

直接揾貞姐：WhatsApp 6136 8521 （聲明Luke Sir粉絲，必須預訂！ ）