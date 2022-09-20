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20/09/2022

直資私立國際 167校加學費平均2至4% 全日制資助幼園最勁加逾9成

#教育局 #學費
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　　【晴報專訊】教育局批准167間直資、私立及國際學校在2022/23年學年加學費，數目按年飊升近倍，創疫情爆發以來新高，平均加幅約2至4%。其中連續3年加學費的林大輝中學，今年加幅達8.3%冠絕全港，每年學費為3.9萬元。

 

林大輝中學加學費8.3%至3.9萬元，冠絕全港。（資料圖片）

 

　　另外，全港33%、即202間全日制資助幼稚園於新學年亦會加學費，按年激增逾倍，有學校加價逾90%。教育局則表示，新學年的全日制幼稚園，每期學費中位數約890元，按年微增約10元。

 

　　截至上月31日，教育局共接獲38間直資、63間私校及68間國際學校申請加學費，數目按年升92%，當中僅2間國際學校不獲批；平均加幅為2.48%、4.23%及4.26%。

 

加費學校數目 疫情以來新高

 

　　全港有54%直資學校獲批加價，其中奧運金牌得主「劍神」張家朗母校林大輝中學，今年中一學費加8.3%至3.9萬元，3年間加價6,000元。有「平民直資名校」之稱的英華書院，全校各級學費加7.7%，增至2.4萬元。多間傳統名校亦有加價，如聖保羅男女中學及其附屬小學均加2%，至6.58萬元及6.43萬元，拔萃男書院亦加2.7%至52,580元。

 

　　私校及國際學校加價更激烈，其中保良局蔡繼有學校中、小學加10%，小一學費增至90,750元，中學每年學費逾13.6萬元。全港最貴的漢基國際學校，一年級學費增9.4%至243,300元。

 

　　另外，截至今年9月5日，教育局已審批727間幼稚園的學費申請，包括489間半日制幼稚園，其中480間凍結學費，9間獲准加價；另有608間提供全日或長全日制的幼稚園，有202間獲批加價，按年升逾1倍，佔全港全日制幼稚園33%，403間則凍結學費、3間減價。

 

　　其中葵涌中華基督教會全完幼稚園的全日班，分別加價1倍至3,300元；上環潮陽幼稚園的全日班亦加33%至13,812元。部分幼園加幅驚人，如英藝小學暨幼稚園加幅達20.3%至10.68萬元，維多利亞幼稚園除1分校沒加價，其他均加2至4.8%，學費逾16至17萬元。

 

　　直資議會主席、英華書院校長陳狄安稱，教育局今年提供的資助減少，部分學校已凍結學費3至4年，惟疫情持續，校方儲備有限，如要配合學校發展需加學費；他說其所屬的英華書院已3年無加學費，近年經營成本上漲。聖保羅男女中學指，疫下需不斷更新設施；拔萃男書院則說，調整學費是支持新課程及改善設施。

 

 

轉載自: 晴報

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