明年首季11站25月台 東鐵停車位調整 大埔墟站馬場站先裝幕門

【晴報專訊】東鐵線加裝月台幕門「聞樓梯響」多年，終有眉目。港鐵昨宣布，明年首季調整東鐵線其中11個車站、共25個月台的停車位置，冀減少列車與月台間空隙，分散人流之餘，亦為裝月台幕門做好準備，大埔墟站及馬場站將率先於明年中加裝。

乘客緊記明年首季調整前在藍色位置候車，之後到灰色位置。

另東鐵過海段通車後，帶動乘客量增2.5%，同時分流觀塘線和荃灣線人流。

東鐵線今年先後改用新訊號系統及全面改用九卡車，連同月台加固工程亦已完成，而調整列車停泊位置，以及其他準備與測試工作最快會在後日（22日）開始，就25個月台的停車位向南移一至兩卡，分別加設藍色和灰色標示，乘客緊記「先藍後灰」，即明年首季調整前可在藍色位置候車，之後可到灰色位置。公司會透過不同渠道通知乘客，屆時亦會加派職員協助。

乘客緊記明年首季調整前在藍色位置候車，之後到灰色位置。

過海段通車後 客量增2.5%

港鐵總經理—項目策劃及發展（車務）丁嘉俊指，調整後可減少月台與列車之間空隙，同時方便之後加裝幕門，另可配合月台佈局，避免人流「頭重尾輕」，以太和站往金鐘方向的2號月台為例，該站現時只有一組扶手電梯，由於靠近車頭位置，不少乘客遂集中在車頭上車，繁忙時間易「頭重尾輕」；停車位向南移後，扶手梯與各車卡距離會更平均。

大埔墟站及馬場站則因月台本身相對筆直，不用調整停車位，港鐵明年中會先在該兩個車站加裝幕門。丁嘉俊指，希望汲取相關經驗，方便改善流程再在其他車站加裝，但未提到會如何處理旺角東或其他有明顯彎位的車站，亦未有相關時間表。

東鐵站過海段成全港第4條過海鐵路，港鐵過境鐵路總管張志強指，過海段通車後料每日為乘客節省4.8萬小時乘車時間，分流之下，荃灣線和觀塘線早上繁忙時間人流亦分別減17%和10%，東鐵線7月份日均客量亦按年增2.5%，至每日53萬人次，暫仍能應付客量升，上月底亦已加密周末及假日班次。