昨文《老外看人匯》是總括了老外和不少非老外對人仔前景的看法，一言括之，是人仔想取代美元成為世界的儲備貨幣。在筆者言，這無疑是講中國想去太陽殖民一樣的荒唐，是另個歐美抹黑中國之舉。

筆者無內幕消息，無中央指令，有的是諗諗下的普通常識，這個普通常識留待明天談。今天先談今周人仔破7，又如何？

人仔今周再破7，原因N國央行為遏通脹而加息，獨人仔不用遏通脹但要刺激經濟，而續減息。

我們講人仔破7，是兌美元言，但人仔兌一籃子的貨幣（2015年811匯改後的一籃子貨幣）則是相對平穩（圖一）。但今周之後，當這一籃貨幣中的N國央行，如英、歐、日、澳、紐……也加息時，人匯就一定會相對這些貨幣要貶了些。

那麼人匯兌美元又貶，兌這一籃子的貨幣又貶，人匯是否會一貶不可收拾？呀呀呀呀呀，不是。我不會哈哈哈哈哈住，等到今周N國央行都加完息後，才好定論。

（iStock）

為甚麼人仔破7仍可哈哈哈？這就是811匯改巧妙之處，要知2015年美國剪了一次中國的羊毛，要中國耗了1.5萬億外匯才穩住了人匯貶局。吃一塹長一智，中國怎不會學乖，所以就有了811的匯改。那一改，是將人匯跟美元脫勾（但今時仍有外媒話人仔會在今次貶值中跟美元脫勾，認識是落後實情7年多，哎，不過慘得過仲有人信），而與一籃子跟中國有貿易的國家的貨幣掛勾。掛勾的比重是按外貿額而定，可以年年改，於是人匯就變成個Trade Weighted Index，不再是貨幣這麼簡單，怎不簡單。

人匯不會一邊倒弱

上數周，當人匯弱近6.99……，將近破7，突然回強至6.98……、6.8……，有人謂是人行干預，亂估。實情是歐元加息0.75厘，歐元兌美元升值了，也帶動了人匯回強。

當2015年811匯改時，筆者就有文指出，人匯改為掛一籃子貨幣時，其實是掛了美元和非美元。美元、人匯、非美元，就像個蹺蹺板，美元在一端，人匯在中間，非美元匯又在另一端。

今時美元加息，美匯必升，但到非美元匯一加息，又到非美元匯必升。所以，今時最怕你非美元貨幣不加息，如果加，就可以將美息升、美匯升之局壓回去。

如今次真出現這個蹺蹺板情況，則人匯縱跌，也有限。到今周五，最遲下周，筆者就可以是哈哈哈，還是哎呀、哎呀了。

迄今時為止，人匯兌美匯已是強得離譜，圖二是2007年至今人匯走勢，2020年中（紅線處），人匯見7.2，今時只剛破7,2020年中美匯約98，今時則逾110（圖三）。可以這樣看，2020年中，美匯用了98磅力，已把人匯打到7.2，但今時美匯用了110磅力，也只把人匯打到剛破7。

息是支持匯的，2020年中，一年期美息約0.2厘（圖四）已足夠當時把人匯逼至7.2.今時，美一年期息升逾3.9，但人匯仍只是剛破7，當未見7.2，咁你話人匯是否強呢？不單如此，當近月美息升時，人仔息卻是回下（圖五）。一個沒有高息支持的人匯為何能抗高息支持的美匯？答案由英鎊（圖六）、日圓兩隻非美元貨幣可知（圖七）。英鎊見出37年來新低，日圓跌破144，光這兩隻重磅的非美元砝碼，就為人匯頂住了大升至110的美匯了。而這都是2015年811人仔匯改所帶來的，不識這個一籃子，而光看美匯升，會否是不識時務了。

不過光吃811匯改的老本，是久守必失，必要以攻代守才可，這個明天談。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。