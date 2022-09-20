  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康解「迷」
健康大晒欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車安老職人Dr C&C醫生健康教室Call Me Doctor綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

20/09/2022

年輕人未老已老花？長期近看手機，隨時引發睫狀肌肉抽筋，影響對焦

#健康小tips #健康 #近看手機 #睫狀肌肉痙攣 #老花 #近視 #眼睛對焦 #眼睛健康 #眼科 #中醫 #眼痛 #頭痛 #視力模糊
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　疫情下看電子產品時間大增，若「眼光短淺」便有機會導致「眼睛初老」。有眼科專科醫生指，長時間看近的事物可令睫狀肌肉痙攣，阻礙眼睛「對焦」，看事物或會模糊不清，嚴重更可變成「真老花」，故忌自恃年輕就忘記休息。有中醫師亦指，眼力開始模糊是身體過度疲勞的徵狀，注意休息之餘亦要少食煎炸濃味食物，免傷身體陰氣。

 

眼科專科醫生李琬微

 

　　疫情期間要保持社交距離，但長看電腦及手機，看遠景機會減少。香港眼科學會副會長、眼科專科醫生李琬微指，負責「對焦」的睫狀肌肉會調節晶狀體，讓光線準確落在視網膜之上，而近距離看事物時，睫狀肌需收窄去加厚晶狀體，意味若長時間只看近距離的事物，睫狀肌便長期繃緊。

 

睫狀肌繃緊痙攣 影響對焦

 

　　李醫生續指，睫狀肌「抽筋」可致眼痛或頭痛，而患者往往相對年輕，尤其是律師或銀行等要長時間「金睛火眼」的行業，「唔覺得會有事，無意識要停」。她又指，長用眼又少眨眼，乾眼症或深近視都更普遍，以往30至40歲人群的近視會開始穩定，但現時亦見繼續加深。

 

　　一旦出現睫狀肌肉痙攣，可用眼藥水讓肌肉放鬆。李醫生稱，相關治療需要3至5日，期間看近事物會有影響，患者難免要停工，但若睫狀肌已失應有彈性，便如同真老花，要靠眼鏡矯正視力。另睫狀肌繃緊形成的「假近視」有機會導致眼鏡配錯度數，兒童長期戴錯度數可刺激眼球增長，加快近視發展或致「鬥雞眼」，或同樣要用藥水讓睫狀肌放鬆。

 

保護視力最重要是保持充足的距離和光線，晚間關燈看手機正是大忌。

 

　　李醫生提醒，保護視力最重要是保持充足的距離和光線，晚間關燈看手機正是大忌；另在車上看書或看手機，眼睛都要用力調焦，易致疲倦，建議可用20/20/20護眼法，即每看近景20分鐘，便小休20秒，期間盡量看20呎外的遠景，讓睫狀肌得以放鬆；工作環境若能保持充足光線，瞳孔縮小製造針孔效果加強眼睛的景深，同樣有助減輕老花。

 

 

中醫：愛吃煎炸濃味 眼易累

 

註冊中醫師陳俊傑

 

　　中醫重視人的整體健康，註冊中醫師陳俊傑指，「五臟六腑之精氣，皆上注於目」，意即各臟腑氣血問題都可影響視力，都市人工作時間長又缺乏休息，飲食不節制，愛食煎炸熱氣以及濃味和辣味食物，部分人更縱慾過度，均易令陰氣不足，眼易乾易疲勞；剛起床視力正常，到傍晚陰氣開始消耗，視力可能轉差，不過只要戒除有關陋習，相關病人視力往往都有改善。

 

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多健康解「迷」文章

你可能感興趣

#健康小tips #健康 #近看手機 #睫狀肌肉痙攣 #老花 #近視 #眼睛對焦 #眼睛健康 #眼科 #中醫 #眼痛 #頭痛 #視力模糊

更多健康文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk