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21/09/2022

罕談前度林峯與現任施伯雄 吳千語愛得低調唔放閃

#吳千語 #施伯雄 #林峯
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　　【晴報專訊】吳千語與「富三代」男友施伯雄拍拖三年，但對感情事低調。千語激罕談與男友感情穩定，同時提及到內地工作仍被冠以「林峯前女友」稱號的想法。千語自言現在追求活得開心自在，林峯及施伯雄兩個名字，已經不再忌違！

 

 

　　吳千語近日為電影《一路瞳行》宣傳，被問到跟「富三代」施伯雄拍拖傳足三年，卻從未親口承認。每逢千語有新作品推出，男方便在微博為她宣傳打氣，隔空放閃。千語在訪問中罕有談戀情︰「感情方面，我一向低調，依家時代唔同咗，我初出道時好興娛樂八卦新聞，依家大家講嘅係點樣享受生活，關注點唔一定放喺明星同藝人身上。（會唔會喺IG放閃認愛？）應該…唔會，除非…將來…遙遠嘅一日，如果我結咗婚生咗個好似Lucy（李璨琛女兒李元元）咁得意嘅囡囡，我就會瘋狂po佢啲相同片，唔得意就唔po，不過呢件事真係好遙遠…」

 

千語現任男友施伯雄。（微博圖片）

千語曾與林峯拍拖五年。（資料圖片）

 

　　千語有個穩定男友，舊愛林峯亦已結婚生女，但內地傳媒仍愛冠以「林峯前女友」來形容，她大方回應︰「呢個係事實嚟㗎（林峯舊愛），甩唔到喎，唔需要解釋。最重要係做自己開心又自在嘅事，去內地拍劇、拍戲就係我想做嘅事。又好似我喺上海嗰陣，喺街無人認得我，我好享受呢種正常生活嘅感覺。」她現階段只追求開心自在生活。

 

千語表示現時選擇工作不看重金錢，只希望演到喜歡的角色。

 

經歷反叛母女關係改善

 

　　另外，千語在電影《一路瞳行》飾演失明父母誕下的健視女兒，在種種經歷後與父母修補關係。現實生活中，千語自爆有個虎媽，待她反叛期過後，母女關係才大為改善，「我細個時，阿媽對我好嚴厲，即係依家講嘅虎媽；後來我反叛期，成日唔做功課又走堂，足足一年係咁。反而我哋關係改善咗，可能因為不斷同阿媽鬧交，大家深入了解對方睇法，關係好過之前好多，自始好似朋友咁相處！」

 

惠英紅在電影《一路瞳行》飾演視障人士，被女兒吳千語嫌棄。

 

　　電影故事以新晉導演朱鳳嫻的原生家庭為藍本，千語感受尤深，特別是與家人相處課題，「成日諗點樣可以對佢哋更好？父母需要嘅愛係陪伴。」她指早前北上開工加上受疫情影響，一去便九個月，回港時，突然感覺父母變老了。

 

從惠英紅身上學習認真

 

首次與惠英紅、吳岱融合作，千語坦言最初感壓力大。

 

　　《一》片中，吳千語面對兩位老戲骨惠英紅、吳岱融，坦言感到一定的壓迫感，「相處幾日之後，我哋相處過程好舒服，紅姐好鍾意試新嘢，我哋會傾吓拍片技巧同影相app功能。」千語表示從紅姐身上學習工作態度︰「例如佢會同道具組溝通，利用合適道具去誘發演戲時嘅情緒，好利害！我從來無諗過用道具去幫自己，真係學到好多嘢！」

 

轉載自: 晴報

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