  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

20/09/2022

曾永堅：鋰價破頂難估頂？電池股有望追落後？蔚小理僅屬反彈？

#hot talk 1點鐘 #新能源車 #鋰價 #蔚小理 #港股 #分析 #小鵬 #09868 #椽盛資本 #曾永堅
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：椽盛資本投資總監 曾永堅

 

　　零跑汽車(09863)今起招股，即將成為第四間在港上市的新勢力，行業出現新競爭者，對蔚小理是威脅還是機遇？要維持行業競爭力，相應推出更多新車款及應用新技術，是應對競爭加大的主要對策？比亞迪(01211)龍頭地位坐得穩？鋰價飆升勢不可擋，電池級碳酸鋰達每噸53萬元人民幣，國泰君安看好鋰價續升，現階段鋰價難估頂？贛鋒鋰業(01772)股價能否藉此彈起？

 

 

影片網址：https://youtu.be/xRqJOtEM0Sw?t=38

 

►把時間軸拉到00:37開始 —  節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目: 

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#hot talk 1點鐘 #新能源車 #鋰價 #蔚小理 #港股 #分析 #小鵬 #09868 #椽盛資本 #曾永堅

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk