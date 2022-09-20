上合組織正在向歐洲招手

自從一連兩日的上合組織峰會，於上周末在烏茲別克古絲路名城撒馬爾罕舉行後，從中亞內陸深處，似乎令人感受到緊繃的亞歐大陸局勢，正醞釀一線得以緩和的轉機。

上合峰會為歐洲局勢和緩帶來一線機會（互聯網）



展現轉機的三個場景



令人感受到這種轉機的第一個場景，來自中國國家主席習近平對大會的發言。作為中國領導人兩年多來的首次外訪，而且是在歐洲爆發俄烏衝突，亞洲沿朝鮮半島至台海局勢皆在升溫的背景下，習近平開篇即重申了「互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展的上海精神。」



第二個場景，是印度總理莫迪與俄羅斯總統普京舉行雙邊會談時，當面表示「現今已不是戰爭的時代」，期望普京盡快結束在烏克蘭的軍事行動。自俄烏衝突爆發以來，中印兩國皆因為反對以制裁和集團對抗形式處理危機，而拒絕與歐美站隊。但在上合峰會，北京和新德里同樣也向歐俄發出了一致訊號，即亞歐大陸更需要和平，而不是戰爭。



第三個場景，是各國領袖在會場大廳舉行的一場酒會，只見普京與他的政治盟友、白羅斯總統盧卡申科、東道主烏茲別克總統米爾濟約耶夫、新加入組織的伊朗總統賴西，神態輕鬆坐在一張長梳發上。眾人興致勃勃聆聽土耳其總統埃爾多安發言，普京甚至露出輕鬆的笑容。難以想象，兩國近年因敘利亞問題關係緊張，土耳其更曾擊落過俄羅斯戰機。

莫迪當面要求普京儘快結束在烏克蘭的軍事行動（互聯網）



為何歐俄領導人不能談？



任何一位歐洲政治領袖目睹遠在中亞的這場盛會，恐怕都會有五味雜陳的感覺。當上合領導人聚首一堂，討論鐵路建設、能源管道和糧食生產等合作項目時，歐洲卻在準備迎接二戰後「最寒冷的冬天」。德國工業產能正遭受限電之苦，捷克民眾走上街頭抗議親美政府的能源政策，而歐盟為了迫使成員國參與制裁俄國，正打算懲治不合作的匈牙利。



普京與埃爾多安共處一室的情景給歐洲帶來一個問題：為甚麼土俄領導人之間可以做到的事，歐俄領導人之間卻不能？由於北約正在不斷升級對烏克蘭的軍事支持，在西方主流媒體的預設中，上合峰會完全可以是另一幅更為森嚴的景象——這個由中俄等國始創的組織，即使不走向軍事結盟，北京至少也會在俄烏問題上更為明確地站到俄羅斯一方。



上述三個場景說明，此類預設都是罔顧現實的自言自語。一方面，中國和印度基於彼此的歷史包袱，及推行不結盟外交政策等因素，現在甚至是將來都不可能締結針對西方的軍事同盟；另一方面，上合組織的中亞成員國均是在蘇聯崩潰後獨立，普京出兵烏克蘭已經導致了這些國家的不安，也不具備締結軍事同盟的條件。



回到習近平的講話中，上合建基於「上海精神」，堅持多邊主義，反對「把世界推向分裂和對抗」的「小圈子」。他說：「亞歐大陸和平與發展是本地區乃至世界各國的共同期盼。」並強調，上合組織為此肩負重要職責。習近平在與普京會晤時也沒有在俄烏，或是俄歐之間「選邊站」，而是強調中俄的「大國責任」，及世界「可持續和積極發展」。普京則回應稱，俄方「高度評價中國朋友在烏克蘭危機中的平衡立場」。



上合組織與大國責任

參加上合峰會的各國領袖共處一室，相談甚歡（互聯網）



再聯想到印度總理莫迪對普京的勸言，哈薩克斯坦總統托卡耶夫即將在聯合國大會期間，與歐盟領導人會晤，以及有意加入上合的土耳其總統埃爾多安曾撮合俄烏在衝突首階段的和談，也許上合正在向歐洲招手，為歐洲避過這個寒冬締造機會？



不過話說回來，即使中印等上合成員國有意調停，俄烏衝突仍首先是一個「歐洲問題」，需要歐盟、俄羅斯等歐洲國家和組織來決定他們的前路。俄烏衝突是蘇聯瓦解留下的後遺症，並因冷戰意識抬頭而被激發。在最具大國擔當的理想情況下，歐洲各主要國家可視之為一種契機，徹底檢討俄歐地緣衝突的根源，為歐洲的長久和平找尋新方案。



最不理想的情況是，當亞洲地區快速發展經濟之時，烏克蘭成為分割歐俄的地緣活火山，將歐洲文明消耗殆盡。