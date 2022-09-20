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20/09/2022

回想那些年的選美形象：真正顯現形象力量，為內在建設優質元素，才是致勝之道？

#形象 #外在美 #內在美 #選美 #審美觀 #佳麗 #外貎 #待人接物 #禮貎
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    藍婷

    藍婷，MSc, AICI, CIP｜國際認證專業形象顧問暨培訓總導師｜活得精彩策略形象管理始創人｜素食力行者
    2006年始，於香港、澳門、廣州、上海、成都及寧波為多所著名企業培訓了近一萬人的職場及專業形象・商務及社交禮儀文化・表達溝通培訓。曾培訓的對象包括國內銀行管理層、跨國建築業執行董事及總經理、地產發展商管理層及前線、保險從業者、酒店管理層及職員、建築師、工程師、醫生、律師、會計師、教育顧問、社工、美容化妝顧問、演藝業…。著作包括「職場易容術」、「形象IQ‧小技巧‧大影響」、「生活形象Modern She」、「模特兒專業路how‧why‧what‧where」。十年以上專欄寫作者，發表超過一千篇的形象專欄及素食文章。疫情後更戥力倡導素食，兩年來發表超過一百道素食煮意。

    形象UP！

    本欄每周二更新

　　曾經有朋友問我以前曾從事媒體行業到轉做形象行業，是否很不相關？其實用現代人的形容詞Slasher，我可能很早期已經是這種身兼多職的工作生涯，不過我兼多職的工種都是很相關的，所以，當年從事媒體行業期間，為我種下了做形象工作的實例觀察及體驗！趁著城中選美活動又再活躍，分享一些當中的經歷體驗！

 

（網絡圖片）

 

　　記得很多年之前在電視台工作，曾經接觸過國際性的選美活動；當時是電視台員工身份。來香港的所有候選人都是當地的選美冠軍。最深印象是一位來自巴布亞新幾內亞的巴布亞新幾內亞小姐。原因？因為她被大部分媒體及工作人員「冷落」。原因不是因為她的性格行為有甚麼不妥，而是因為她的外貌外觀。

 

（網絡圖片）

 

　　選美，當然主觀要求是美貌先行！雖然這位巴布亞新幾內亞小姐已是當地選美比賽選出來的冠軍，但是，由於種族的審美觀不同，她的樣貌髮型及體態都似乎跟傳統選美的標準要求有頗大的差異。她在整個項目中，因為黝累膚色，及天然鬈曲髮型都不是大家接受的美女模樣，身材也不是那種高䠷均勻體態，與其他候選人一起分外顯得格格不入。香港媒體或其他國家的候選佳麗，大部分人對她都沒甚麼興趣，最明顯是媒體，往往是一窩蜂向其他參選佳麗拍照、採訪，唯獨是她幾乎完全被冷落，零受訪。那時我見她太孤寂落寞，總會主動與她接觸而成為當時階段非常密切接觸的工作關係。與她接觸時，就是覺得她很友善熱情又相當真誠。奈何她的美不受這個活動的相關大眾接受。她的善，沒有人有興趣好好去發掘。

 

　　那時的我初出社會工作，已深深感受到美的標準未必放諸四海皆一樣，小眾的種族之美，難受大眾接受，如果硬要將不同的美及文化標準同場比較，就當是考驗、學習及挑戰就好，不必太認真計較輸贏。巴布亞新幾內亞小姐這個選美故事歷程，就一直在我的形象工作發酵。很多人只看上人的外貌，也沒多少人有時間去探討你的內在美善。

 

　　又記得有一年的選美比賽，入圍者都已公布了，某日，卻有需要再從落選名單中選一位出來作頂上補位，雖然不知道是甚麼原因，卻深刻記得該後補人選卻最後卻成為當屆的冠軍！這位由後補人變成冠軍人物，坦白說她的學歷不算標青，當時很多其他候選人都有更出眾的美貌及身材，但她應該是勝在夠平均！她的美不是很耀眼，但是她待人處事令人舒服，沒有小姐般耍人服侍，也沒有覺得自己高人一等要特別禮待；待人接物有禮貌，女女也算口乖，懂輕重懂尊卑，各方面的能力及表現水準都很平均；據聞她是頗受製作組及評判喜歡。

 

（網絡圖片）

（網絡圖片）

 

　　選美，當然是外觀形象要得到大家認同及支持，但是如果外在形象的分數不算最理想，而內在形象能得高分就算取得好平衡！外觀形象美是很難受所有人認同，所以算是不靠譜；內在形象美卻牽涉到態度、禮儀、言談、舉止、行為等等，例如是否準時、服從工作人員指示或要求⋯⋯這些全都是個人修養，可以自己把握及掌握，也可以為你贏更多！

 

　　回想以往在雜誌媒體工作，也舉辦過一些OL（office lady）選舉，標準雖然跟具代表性的選美不同，但性質也有接近之地方，而作為最密切接觸參選者的我，對她們的美貌及言談舉止，那些候選人的贏面較大也算心中有數！美貌都是篩選後有一定認受的標準才能進場，美到甚麼程度卻是見仁見智，但行為最觸動人心，而贏出的OL都有這些共通特質！你可能會說行為也可以是「裝」 ，即使裝，也難裝得持久，很快就會露真章！行為吸引力，有時遠勝過外在吸引力！贏的人，總不會只是「美」，也不會是「無緣無故」。

 

　　綜合經驗，無論屬於哪種原因而注重個人形象，想自己感覺良好，或者受歡迎，開始的時候是向外求，從外觀修正外在力量，先取得短暫的自我感覺良好；但是要真正顯現形象力量而增加優勢或贏面，就得要注重內質，要多向內求，為內在建設優質元素及環境。

 

　　知行合一，方得始終。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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