甚麼是元宇宙？各有解讀！需擁有這6大特性！元宇宙產業鏈分邊7個層次？

理想的元宇宙，如何構建技術支柱？未來市場的繁榮，當下正是關鍵一步。

自元宇宙概念開始，各產業之間的各種技術融合發展愈發快速，相互借力的趨勢也愈明顯。

元宇宙是互聯網的未來，2021 年被稱為元宇宙元年，元宇宙概念熱度始終不減：Meta、微軟、HTC等科技巨頭紛紛入局，對於元宇宙所涉及的各領域加大探索以及開發力度。不同專家學者以及企業家各自發表了對於元宇宙的看法：如中國工程院院士張平指出，「元宇宙的本質是一個虛擬的社會經濟體系。在任何數字經濟發展到一定程度後，這是必然的階段，它以虛擬實境互聯網應用為承載，構建虛擬的社會經濟體系。」

簡單來說，其實元宇宙是互聯網的未來，也就是空間互聯網，它存在於一個多維的虛擬世界。元宇宙將開啟高度沉浸式、可定制的數碼體驗新時代，模糊物理世界和數位元世界之間的界限。」

每個人都可以對元宇宙有不同的解讀。隨著發展進階，我們可以就某些方面達成一些共識：

XR 設備將成為元宇宙的入口。相較於當前手機電腦等主流的計算平台，XR 給我們帶來了以空間計算為主要特點的資訊體驗和對話模式，它能給用戶帶來極強的沉浸以及擬真感，而這正是元宇宙有別於傳統互聯網的一大特性。

元宇宙將會成為一個萬物互聯、虛實共生的世界。未來，智慧家居、汽車甚至是實體建築，都將會接入到這個網路鏈路中。隨著 NFT 等技術的發展，我們對於虛擬物品的消費比重會增加，而 AR 等技術會重疊加在現實世界中豐富物理世界的資訊層次。

元宇宙可以獲得廣泛而深刻的應用，元宇宙目前在生產製造領域、生活消費領域和公共服務領域都已出現不同程度的應用，未來它的規模會進一步加強。

5G 也是元宇宙發展的一個關鍵技術。目前 VR／AR 終端可分為一體式和分體式兩種形態，它們針對的分別是兩種不同的使用場景：分體式可連接外部設備獲得更強的性能體驗，並且不用擔心續航問題；而一體式設備能擺脫線纜束縛，使用起來更靈活。

技術的發展是推動元宇宙進程的重要一環，不過背後還有許多配套設施需要完善，未來發展過程中會遇到技術、內容生態、標準建設等一系列問題。在這個過程中，該與其他廠商通力合作，為行業創造良好的發展環境。

元宇宙擁有六大特性：持續性、即時性、相容性、經濟屬性、可連線性、可創造性。符合這六大特性的才能被稱為元宇宙，尤其是經濟屬性、可連線性、可創造性，目前將其實現的可操作性較低。 元宇宙產業鏈分為七個層次：體驗層、發現層、創作者經濟層、去中心化層、人機交互層、基礎設施層。 元宇宙未來可能會經歷多個虛擬平台至統一的元宇宙世界的演進。

元宇宙可能的涉及的風險包括：技術進步慢於預期、互聯網政策風險、雲計算等產業互聯網布局不及預期、全球晶片供需緊張程度加劇、倫理和道德風險，及資料安全和隱私風險等。

元宇宙是一個與真實世界平行的虛擬線上世界：如BCT 銀聯集團（「BCT」）早前推出全港首創以「元宇宙」概念打造的一站式流動應用程式「bct+」，提高香港人對強積金關注及響應積金局的強積金投資教育工作，亦通過其「元宇宙」設計提供的沉浸式體驗，讓他們的會員可輕鬆賺取 Game Coin 免費兌換各種現實體驗和獎賞。「bct+」每月均有不同的商戶加盟，由生活百貨、超市購物、生活品味以至餐飲玩樂，覆蓋香港、九龍及新界區，向會員提供多項尊尚優惠，會員可享受便捷的強積金帳戶管理，除了專享優惠及「元宇宙」遊玩體驗之餘，更有機會贏取豐富獎賞！

（圖片由作者提供）

新的元宇宙營銷生態系統要求品牌能創造符合元宇宙特徵的體驗——實現這些體驗的要素包括：數碼替身、數碼商品和收藏品（NFT）、虛擬文娛和增強現實。

元宇宙中的經濟和品牌對於文化，內容，社群和商業相結合的影響力不是假設性的，而是真實的。和藝人們簽約的品牌們今後會尋求在合作合同中包含虛擬權益。

隨著元宇宙的逐具規模，能夠提供獨特體驗的品牌將作為元宇宙實際功能的賦能者的在消費者心目中佔據一個有意義的位置。

為了在這個虛擬的、永不停息的和去中心化的新行銷生態系統中取得成功，品牌和廣告都需要採用新的戰略來迎接未來。元宇宙的未來發展，是科技的反覆運算。