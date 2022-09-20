網絡注目！「安靜辭職」、原職躺平成打工新態度！老闆有何「安靜解僱」反撃招數？有無用？

安靜離職？這又是甚麼新興風潮？「安靜離職」（Quiet quitting）這個近期爆紅的職場關鍵字，也有人翻譯為「在職離職」，意思並非如字面所指的「默默離職」，而是「只完成職責內最低限度的工作，不多做也不少做，並將更多時間用在工作以外的生活」！

乍聽之下，這種工作態度好像與「躺平」差不多，而這個概念早於2009年由經濟學家Mark Boldger在委內瑞拉的經濟研討會上提出。那為甚麼「安靜離職」會突然爆紅？事源有人在抖音（Tiktok）上載了一條討論「安靜辭職」的影片，說：「我最近學到一個新的詞彙叫『安靜辭職』，這不是直接辭職，而是辭掉你心中那個在職場上期待追求卓越超群的自己。」據了解，在抖音上標註了「Quiet quitting」標籤的影片已超過350萬，而影片點擊率合計更迅速突破1,700萬！

（《我要準時下班》劇照）

不少職涯教練都指，「安靜辭職」現象的出現，其實是一場關於個人生活「優先順序」的重整！尤其新冠疫情下，遠距工作、調整工時等措施都讓打工仔多了喘息空間，可以重新思考工作與生活之間的平衡，從而好好照顧自己身心健康，避免自己陷入過勞！加上疫情導致經濟衰退，不少打工仔暫緩「轉職跳槽」，改持觀望態度「原職躺平」！

不過打工仔有張良計，僱主也有過牆梯。據美國人力資源管理協會，有三分之一的老闆正利用「安靜解僱」（Quiet firing）來反撃「安靜辭職」！刻意用不同的招數讓「安靜辭職者」不好過，迫使他們「真．辭職」！想知道自己有沒有被「安靜解僱」？即睇最常見的「安靜解僱」跡象！

即睇最常見的「安靜解僱」8個跡象！

1. 不合理地增加工作量

2. 故意分派最簡單又最花時間的工作

3. 分配不受歡迎的輪班時間、或更少工時

4. 鮮少或完全不給予回饋與指導

5. 不斷被挑剔細節

6. 不被邀請參與重要會議

7. 取消一對一評核

8. 即使展現敬業度或高生產力，卻被阻止升職或加薪

不過，有人力資源顧問指出，以「安靜解僱」反撃「安靜辭職」，只會造成惡性循環，削弱公司的整體生產力甚至競爭力！想要真正終結「安靜辭職」？最需要企業管理層和員工之間真誠溝通，創造開放、透明的對話環境，允許員工發聲求援；同時也要明白「工作不等於員工的全部」，即使老闆付出金錢聘用員工，不代表員工就要奉獻出與家人相處的時間、發展個人興趣的空間等！